Se robaron el cableado eléctrico en Mata Seca

Debido al robo del cableado eléctrico, desde hace más de tres meses los residentes del sector Mata Seca, municipio Mario Briceño Iragorry, se encuentran viviendo a oscuras y sin recibir alguna respuesta por parte de las autoridades competentes.

Habitantes del sector mencionaron que los más afectados son los que residen cerca de la Capilla San Antonio, Escuela Básica El Progreso y el Núcleo de Atención Primaria de Salud, por lo que además no cuentan con dichos espacios que son de tanta importancia para la comunidad.

En este sentido, Florimar Díaz manifestó que la zona se ha convertido en una guarida de delincuentes, "tenemos miedo de salir de nuestros hogares ya que de noche esto es una boca de lobo, es increíble como nadie hace nada y seguimos aquí pasando trabajo".

Díaz detalló que, aunque se han dirigido a los organismos en varias oportunidades, no han obtenido ninguna respuesta, "lo que hacen es marearnos, pero nadie nos ha dado respuesta, no se extrañen que en estos días amanezcamos con la noticia que han desvalijado la iglesia o el centro de salud".

Por su parte, Elías Bermúdez aseguró que el robo se registró desde hace más de tres meses y hasta la fecha los cables no han sido restituidos, "es imposible que las autoridades no se den cuenta de lo que ocurre en la comunidad, no se pueden lavar las manos y decir a estas alturas que no tienen conocimiento sobre el hurto".

De igual forma, Bermúdez mencionó que estas tres importantes instituciones se encuentran a oscuras, "hacemos un llamado para que tomen carta en el asunto, están cansando de que no les tomen en cuenta sus problemas y a diario sufren de la desidia".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

