Revengueños enardecidos ante aumento arbitrario del pasaje

Los usuarios del transporte público del municipio José Rafael Revenga manifestaron su molestia e inconformidad con la nueva tarifa del pasaje que deben cancelar para poder transportarse en las unidades que cubren las rutas de la localidad.

Expresaron, que la medida tomadas por los transportistas, no van de la mano con la realidad país, que para el momento se está viviendo.

Y es que según, los pasajeros de rutas como El Consejo, Sabaneta y hasta Las Tejerías el precio del pasaje lo aumentaron más de 100%, cambio que le parece ilógico, no sólo porque no perciben esa entrada de dinero necesario para costear la movilidad y la alimentación, sino que el servicio es paupérrimo.

Marina Toscano, habitante de la comunidad Los Cerritos, expresó que, "pese a que un aumento de este servicio siempre va a traer disyuntiva entre las comunidades, este nuevo no es distinto, no sólo por la situación de crisis, sino por la falta de consulta con los ciudadanos de a píe que hasta cierto punto son los más afectados. "Estamos en total desacuerdo con este incremento arbitrario al que han recurrido los camioneteros, porque el país no tiene ingresos generados por empleo, por producción, y por ende, las personas no tienen la base para costear los gastos diarios y adicionarle un pasaje que se sale de las manos. Ojalá preguntaran a la gente antes de hacer estos ajustes. Como siempre ellos hacen lo que les da la gana y nadie dice nada", dijo Toscano.

De la misma forma, Yolmery Fuentes agregó: "Los revengueños hoy nos oponemos a un aumento desmedido del pasaje, tomando en cuenta que es una medida que no está avalada por ninguna ley. Estos personajes que andan manejando y maltratando a la gente deben saber que los ciudadanos contamos es con un sueldo mínimo, que no nos alcanza para mayor cosa, esto sin contar que no hay efectivo".

Por su parte, Carlos Mendoza, quien vive en La Parrilla, dijo: "Ese pasaje que pusieron es un descaro, porque por lo menos yo que soy de tercera edad y pensionado, no tengo 900 mil bolívares para pagar y poder comprar mis alimentos. Yo no percibo trabajo y la pensión que cobro no me da la base. Es absurdo lo que estamos pasando, porque si no tienes para pagar recibes mal tratos y demás".

Siendo así, que desde principios de esta semana los revengueños deben cancelar por rutas cortas 600 mil bolívares, hasta El Consejo 900 mil bolívares, Sabaneta 1 millón 200 mil bolívares y hasta Las Tejerías dependiendo del conductor y colector 1 millón 500 mil bolívares o 2 millones.

Entre tanto, quienes hacen vida en esta parte de Aragua, hacen un llamado a las autoridades a reconsiderar este ajuste en el pasaje, puesto que los está afectando de manera directa en el desenvolvimiento de su vida diaria. "Ya no vamos a poder ni ir a trabajar, porque como pagamos todo y todavía tenemos pasaje. Es horrible lo que estamos viviendo y los que se supone que nos representan lo que hacen es jugar con nuestras necesidades", puntualizó Julio Córdova.

AUTORIDADES SE PRONUNCIARON

Ante este panorama de denuncia, las autoridades del municipio Revenga, manifestaron que para el momento no existe ningún ajuste en el pasaje, por lo que invitaron a la comunidad a realizar las denuncias pertinentes. Al mismo tiempo, señalaron que desde ya se encuentran desplegados en puntos estratégicos para evaluar el desenvolvimiento del sector transporte y verificar que se cancele el pasaje reglamentario.

DANIEL MELLADO | elsiglo - La Victoria

