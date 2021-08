Esperas hasta de 20 minutos por una unidad

Los usuarios del municipio Ribas denunciaron el mal funcionamiento de transporte público en horas de la mañana, por lo que hicieron un llamado a las autoridades competentes a que tomen cartas en el asunto, con el fin de acabar con este inconveniente, que no les permite transportarse como esperan.

En este sentido, muchos ribenses desde diferentes paradas, aseguraron que en ocasiones deben esperar hasta media hora para poder abordar las unidades, que los lleven a realizar sus labores diarias, lo que representa que deban salir de sus casas casi con una hora de anticipación, como forma de mantener la puntualidad, lo que calificaron como "una falta de respeto".

"Sabemos que hay problemas con el combustible, pero es necesario que se creen métodos para que los ciudadanos podamos gozar del servicio como es debido; es imposible que yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y deba salir de mi casa a las 6:00am, para poder llegar medio temprano y en ocasiones llego a la hora exacta", mencionó Guillermo Camacho.

Del mismo modo, Carmen Rosales, mientras esperaba por una unidad de la ruta, Mercedes-La Mora dijo: "El servicio cada vez está peor, si es cierto que he visto que no están surtiendo gasolina y gasoil como antes, pero también lo es que en muchos casos los camioneteros venden el combustible y lo que hacen es dar dos vueltas, dejándonos a todos a la buena de día. Ya van varias veces que me ha tocado irme caminando por la falta del servicio por lo menos en las mañanas".

Marlene Azuaje agregó: "Los camioneteros como siempre hacen lo que les da la gana y al parecer a nadie le importa. Estamos cansados de caminar y esperar, porque a ellos simplemente no les da la gana de trabajar. Yo salgo temprano de mi casa y si pasan camionetas, pero son para realizar transporte privado a las empresas y mientras tanto dos o tres son los que trabajan como deben. Es frustrante ver cómo juegan con los ciudadanos".

Por otra parte, quienes se consideran afectados comentaron que esta no sería la única dificultad, puesto que también hay colectores quienes no están recibiendo los billetes de baja denominación.

"El lunes tenía mis trescientos bolívares del pasaje reglamentario y entre los billetes tenía uno de 10 mil bolívares, cuando pague no sólo me trataron mal, sino que no me lo recibieron, porque según ellos era un cherechere que no valía nada. A mi parecer es algo ilógico, porque no sólo es el billete que da el banco, sino que además no ha salido de circulación o por lo menos ninguna autoridad lo ha abalado".

Para finalizar, los denunciantes hacen un llamado a los entes competentes a que "Metan la lupa" con las situaciones que se están presentando a nivel de transporte público, a fin de poner un alto al mal funcionamiento del mismo y por consiguiente puedan tener un nivel de vida más aceptable.

DANIEL MELLADO | elsiglo

