Desde la antigüedad, cuando los conocimientos médicos sobre cómo funciona nuestro cuerpo eran muy limitados en comparación con lo de hoy en día, los pueblos utilizaban distintos remedios para aliviar el malestar, el dolor o los síntomas de algunas enfermedades.

Este tema es del conocimiento de Miguel Serrano, quien desde hace más de 20 años se ha dedicado a vender plantas medicinales para curar todo tipo de enfermedades.

"Gran parte de los remedios medicinales que hoy en día conocemos han ayudado en muchos casos aliviar una gran cantidad de padecimientos", dijo.

Es importante destacar - dijo Serrano- que las diferentes plantas consideradas medicinales se han seguido utilizando desde entonces, incluso hoy en día. Sin embargo es necesario tener en cuenta qué efectos tienen sobre el cuerpo y cómo utilizarlas, así como el hecho de que su potencial curativo es limitado. A lo largo de este artículo os vamos a mostrar algunas de las plantas medicinales que existen y algunas de sus propiedades.

El uso de plantas medicinales tampoco está especialmente regulado, con lo que pueden darse malos usos y no tenerse en cuenta posibles interacciones con medicamentos y otras contraindicaciones. Y finalmente, y esto es algo que hemos comentado anteriormente, el uso de plantas medicinales no tiene un objetivo puramente curativo: no debe sustituir la consulta al médico ni la toma de medicación, afirmó el botánico.

LAS MÁS BUSCADAS

Serrano precisó que entre las plantas medicinales más buscadas se encuentran, por ejemplo, la manzanilla. Esta es una de las plantas medicinales que más se conocen por las propiedades de su flor. Sus efectos son especialmente relevantes en el tratamiento de molestias gastrointestinales.

"También tenemos la Aloe Vera que es otra de las plantas medicinales más conocidas es el Aloe Vera. Se trata de una conocida planta con capacidad antiinflamatoria y que se utiliza en diversos productos de higiene personal debido a su acción favorecedora para la regeneración cutánea. Contribuye a mejorar manchas, quemaduras y heridas".

Entre las pocas conocidas tenemos la altamisa que sirve para los pasmos, para tratar los accidente cerebrovascular. "Mucha gente pregunta cómo se las toma y eso es sencillo, hay que cocinarlas y tomarse un té, es la misma preparación para todos los remedios preparados a base de plantas".

Mientras que para los dolores de estomago tenemos la Curia Blanca y la Fregosa; para la fiebre el Malojillo o limoncillo; el dolor de la garganta se puede curar fácilmente con las plantas Dividivi, Sangregado o Merey.

Además tenemos otras plantas medicinales muy buenas como el Boldo, que regula todo el tracto digestivo, y para la circulación la Sangría y el Tostón para los ataques epilépticos, pero además se ha demostrado que también se puede usar para combatir la chicunguya y hasta el mismo covid-19. "Todo esto tipos de remedios hay que tomarlos con mucha fe".

OTRAS PLANTAS MEDICINALES

Para Lucía Ramírez, quien también se dedica a la venta de plantas, una de las más pedidas en su negocio es el eucalipto, que sirve para tratar enfermedades como el asma, bronquitis o gripe; además tiene capacidades antimicrobianas y facilita la secreción de fluidos tales como los mocos, siendo un potente expectorante.

También tiene efectos en la reducción del nivel de azúcar en sangre, algo que puede ser útil para la población diabética. Se utiliza en alimentación, productos medicamentosos o incluso en productos de higiene corporal.

La Cola de Caballo es otra de las solicitadas, en concreto su tallo, es especialmente conocida por aquellas personas con cistitis u otras infecciones del aparato urinario.

También la gente busca mucho el Jengibre, especia de gran utilidad pues tiene múltiples propiedades que la hacen una planta medicinal cada vez más relevante. Además de propiedades antibacterianas, antivirales y antiparasitarias, se ha observado que posee efectos antiinflamatorios y antieméticos, pues disminuye las náuseas.

"No puedo dejar de mencionar el tomillo, que posee propiedades antioxidantes y antisépticas, rico en flavonoides, vitamina C, hierro y magnesio. Estimula el apetito y también es empleado como expectorante. Su acción antiséptico hacía que en la antigüedad fuera utilizado para tratar heridas. También es bueno para tonificar la piel y el cabello".

"Las ventas han estado muy buenas, ya que las medicinas comerciales han aumentado mucho de precio", comentó finalmente Lucía Ramírez, como muestra de que en tiempo de altos precios en las medicinas, lo natural siempre se pone de moda nuevamente.

IRIOS MÉNDEZ | Elsiglo