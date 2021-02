Gremio de docentes jubilados denuncian descuentos injustificados en sus salarios

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, manifestó que desde hace algún tiempo los viene afectando una serie de problemáticas que los agobia a diario, por lo que una vez más vuelven a alzar su voz con la esperanza de que sus coyunturas sean resueltas.

Señaló que algunos profesores jubilados han percibido desde hace algún tiempo una serie de descuentos en su salario, pero desconocen el motivo de los mismos, "tenemos ya un sueldo bastante golpeado, desconocemos qué institución está haciendo este descuento, pero presumimos que puede ser un sindicato, el mismo banco o de forma arbitraría de la Zona Educativa".

Aguilar destacó que sólo están solicitando que se les reintegre el dinero a aquellos jubilados que han sido víctima de estos descuentos, "desde junio del año pasado está pasando esto, que con el pasar de los días sólo han aumentado más y hasta este momento desconocemos quién lo está realizando, los descuentos son quincenal es decir cobramos una miseria y para completar nos quitan más dinero".

Asimismo, manifestó que se encuentran en una situación caótica, "no tenemos un salario que corresponda con nuestra condición profesional, un maestro está ganando apenas un millón novecientos mil bolívares, lo que significa que no nos alcanza ni para comer ni para satisfacer nuestras necesidades mínimas".

En cuanto al ámbito de salud, Aguilar mencionó que se encuentran muy afectados y que ellos deben cubrir sus gastos médicos, los cuales con los altos niveles de inflación aumentan cada día, "no tenemos servicio funerario ni HCM, las consultas en las clínicas privadas están muy costosas y no tenemos el dinero para pagar, hasta que no seamos escuchados no dejaremos de alzar nuestra voz y lucha por nuestros derechos que tanto no los merecemos por dedicar nuestra juventud y tiempo de trabajo para formar a profesionales del país".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | ARLENIS LÓPEZ (pasante)