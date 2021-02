Comerciantes priorizados arrancan otra “semana radical”

Como está ya institucionalizado, el día de hoy arranca una nueva semana de cuarentena radical, ante lo cual, los comerciantes de las áreas económicas priorizadas iniciaron sus actividades con la mente positivas, aunque saben que la poca afluencia de personas implica menos ventas.

Al respecto, Marielena Figueroa indicó, “nosotros mantenemos lo permitido por el Gobierno de mantener un horario de 7:00 am a 5:00 pm, sólo en las semanas flexibilizadas, por no ser un negocio de primera necesidad no tenemos la opción de abrir en las radicales”.

Además comentó Figueroa, “esto ha traído consecuencias de inestabilidad en las ventas, por lo cual nos vemos en la obligación de salir a las puertas del local a llamar a los clientes e incentivarlos a que por lo menos entren al negocio y conozcan la mercancía, ya con un poco de ingenio y suerte logramos vender algo”.

Por otra parte, Andreína León acotó, “las ventas en estos tiempos de la pandemia han sido muy bajas, se vende muy poca mercancía mucho antes de conocerse lo del coronavirus“.

En cuanto a la manera de trabajo para promocionar las ventas aseveró, “bueno nosotras nos tenemos que parar en el negocio a promocionar lo que tenemos y llamar al cliente, engancharlos con algunas ofertas, porque para el sector comercial esta situación de verdad ha sido bastante complicada”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA