Aragüeños entran en otra semana de radicalización

Cumpliendo el esquema 7 +7, emanado por el Ejecutivo nacional para el combate del Covid-19 en todo el territorio nacional, los aragüeños inician un nuevo ciclo de cuarentena radical, para lo cual ya están “aclimatados“, pues se ha convertido en un estilo de vida impuesto por la situación de emergencia mundial.

En este sentido, los transeúntes del centro de Maracay se activaron desde tempranas horas de la mañana de ayer para aprovechar de realizar las diligencias de última hora, especialmente en los negocios que hasta el domingo no estarán abiertos por no ser priorizados.

De esta manera, Rafael Briceño destacó: “Bueno, ya estamos acostumbrados a vivir de esta manera, en las semanas radicales en mi caso salgo poco de la casa, solo a lo necesario, sigo las reglas y no asisto al trabajo, y si por extrema necesidad debo salir lo hago con mucha precaución”.

En este sentido, Evelin Ortiz agregó: “Bueno salí para hacer algunas cosas pendientes que debo hacer antes de que cierren el negocio donde voy hacer unas compras, ya que en las semanas radicales no trabajan. Por mi parte en estos siete días, no son laborables para mí, y por tal motivo me quedo en cuarentena, encerrada en la casa”.

Asimismo. Gustavo Madison señaló: “De igual forma yo trabajo siendo cuarentena o no, pero con la diferencia que es más reducido el horario, solo hasta las 2:00 de la tarde, ya uno se planifica y se prepara para la semana que corresponde”.

Por su parte, Luis Escalante comentó: “Yo soy adulto mayor y las semanas flexibles son un poco más comprometidas para mí, en cuanto a mis labores como profesor de inglés, dicto cursos, al igual que de instrucción premilitar. Ya estoy acostumbrado a que en las radicales solo salgo a lo necesario, a buscar medicinas y otra vez para la casa. Hay que cuidarse y ser precavido en cuanto a la enfermedad”.

Cabe destacar que en la Catedral de Maracay se reactivaron los actos de bautismo, que estaban suspendidos desde el inicio de la pandemia. Ayer domingo, los feligreses acudieron a la celebración litúrgica que abre el ciclo de recordación de San José, el patrono de la ciudad, que se celebrará en marzo, cuando la pandemia cumplirá un año en Venezuela.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA