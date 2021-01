Los victorianos denunciaron su preocupación ante el estado en el que se encuentra una de las caminerías que conectan el sector Vista Hermosa con una de las principales vías de acceso de la ciudad.

En este sentido, quienes a diario pasan por el conocido “Caminito” de la zona, señalaron que el mismo se encuentra en “Pico de zamuro”, esto debido a la falla de borde que está en toda la extensión de la caminería, la cual se ha acentuado con el pasar del tiempo, quedando la misma casi que en el “Aire”.

Con respecto al tema, la señora Rosaura Berroterán informó: “Esto tiene más de cinco años así, han venido las autoridades a hacer labores de saneamiento a la quebrada de Maleteros que pasa por aquí, pero no han llevado a cabo la creación de un muro de contención, consiguiendo que cada vez que llueva o por cualquier causa se desprenda parte de la tierra socavando gran parte del caminito y amenazando con llegar a las casas cercanas“.

De acuerdo con lo opinado por Berroterán, Henry Camejo agregó: “Es realmente preocupante para todos los que pasamos a diario por aquí, porque estamos caminando en el aire, eso se puede evidenciar a simple vista y pese a que lo hemos denunciado no hemos recibido más que jornadas de limpieza que si ayudan, pero no atacan el problema de raíz, de nada sirve que el agua corra normalmente, si no hay algo que obstruya la socavación”.

Por su parte, María Martínez comentó que este no es la única dificultad con la que deben lidiar para pasar por la caminería, ya que en las noches permanece completamente a oscuras.

“Esto es horrible por las noches, parece la propia boca de lobo, uno camina por inercia. Yo hace poco viví un episodio traumático, ya que iba caminando con una amiga y ella no vio y casi cae al vacío, porque no hay nada que sostenga el puente, necesitamos ayuda urgente”, dijo.

Para finalizar, quienes se consideran afectados hicieron un llamado de atención nuevamente a las autoridades pertinentes para que se aboquen a solventar este inconveniente de manera preventiva. “Es importante que resuelvan esto para no tener hechos que lamentar”, exclamó Ricardo Ríos, mientras caminaba por la zona.

DANIEL MELLADO | elsiglo