El queso sigue siendo el preferido entre los consumidores

El rubro alimenticio no puede faltar en la mesa de los comensales, los compradores destacaron que es lo que más rinde para hacer el relleno a cualquier hora y en cualquier comida.

Los consumidores del queso aseveraron que no puede faltar en su mesa un poquito del producto, debido a que rinde más y “sacan la pata del barro” a la hora de complementar el desayuno o la cena.

En este sentido, Yasmi Herrera señaló, “siempre hay variación en los precios del queso, pero siempre estamos consumiéndolo, en mi caso semanalmente debemos hacer las compras del rubro, porque es lo que más rinde”.

Por otra parte, Eduardo Belisario indicó, “está difícil la situación, no sólo el queso está caro, si no todo lo que implica los embutidos y otros productos, sin embargo, el queso es el que más se puede adquirir, es el que más rinde, hay establecimientos que lo venden el rallado y allí uno lo va economizando en la casa, con unos granitos y con arroz se resuelve la papa del día, a mí me rinde porque lo estiro”.

Sin embargo hay personas que no lo adquieren con frecuencia por no poseer una entrada de dinero tan constante, argumentando que lo devengado no es suficiente para poder comprar el producto.

Tal es el caso de Aída Medina, quien recalcó, “nosotros los pensionados no ganamos ni para comprar una “migajita” de queso, esos precios son dolarizados y nosotros ganamos en bolívares, la única forma es que nos paguen en dólares así si podríamos medio comprar, por mi parte yo compro, pero a veces, aunque sea sólo un poquito porque no puede faltar en la mesa de eso no hay dudas”.

Entre tanto, los comerciantes destacaron que este producto derivado de la leche ha sufrido varios incrementos desde que comenzó el año pasado, y por tal razón los negociantes deben ajustarse a esta variación que generalmente siempre se destaca por un incremento.

Al respecto, Yannileth Mendoza comerciante señaló, “las ventas en el último trimestre del año fueron bastante bajas, no parecía que era esos meses de años anteriores que cuando se acercaba la Navidad, siempre era muy provechosa, esta situación se presenta por la variación del dólar, los precios al mayor están anclados al costo de la divisa”.

Por otra parte destacó, “lamentablemente esos incrementos en los proveedores pasan a ser parte de la cadena de economía, donde los minoristas nos vemos en la obligación de aumentar los precios cada vez que ellos elevan los costos para no descapitalizarnos“.

En algunos anaqueles de los principales mercados populares de la ciudad de Maracay el queso llanero tiene un valor entre 3.200.000, y 3.800.000 mil bolívares.

Mientras que en otras presentaciones el queso Guayanés se ubica entre 2.800.000 mil bolívares y 3.000.000; tipo paisa en 15.000.000; Mozarella oscila en 4.350.000 y 4.500.000 el amarillo 10.500.000 y 11.000.000.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA