Sin agua recibieron el año 2021 en el municipio Ribas

Los ribenses recibieron este 2021, “caleteando” agua, así lo manifestaron habitantes de distintos sectores de la entidad, quienes aseguraron que la ausencia del vital líquido cada vez se agudiza más, causando su malestar, ante lo que ellos consideran una falta de atención por parte de las autoridades.

En este sentido, los afectados de las zonas como La Mora, Las Mercedes, el Centro y la zona sur de la ciudad de La Victoria, indicaron que esperaban recibir un año nuevo con un poco de agua, pero esa esperanza quedó en el olvido, ya que desde bien temprano el 1° de enero debieron salir como siempre, con carruchas y botellones en mano a buscar agua, para poder realizar sus quehaceres diarios.

Yuleisi Camacho, quien reside en el sector Portachuelo dijo: “No sólo recibimos el año seco, el mismo 31 tuve que bajar hasta casi el centro a una toma de agua, para poder hacer mi comidita y que mi hija se vistiera. Es una falta de respeto lo que nos hacen a nosotros. Supuestamente, habilitan pozos pero nadie ve de dónde son y a qué zonas beneficia, porque seguimos padeciendo”.

La señora Rosa Martínez de la zona Centro agregó: “Comenzamos un año nuevo pero peor que antes, porque no nos ha llegado es nada de agua. Nos piden que nos cuidemos del Coronavirus, pero cómo uno se lava las manos si no hay con que, es una locura y pese que hemos hecho cualquier cantidad de denuncias, nadie nos toma en cuenta, pero Roddy si la pasó rico en familia, mientras nosotros pensábamos como buscar agua el día siguiente”.

Por su parte, Carol Gouveia, quien vive en La Mora dijo: “En La Mora no vemos agua desde hace como 4 años y este no creo que sea la excepción, despedimos el 2020 buscando agua y recibimos el 2021 igualito, pasando trabajo para conseguir el vital líquido indispensable para vivir. Es muy triste ver como las autoridades se jactan de decir que entregan bombas, que rehabilitan pozos, cuando los ciudadanos sabemos que no es así, porque estamos día y noche caleteando agua, mientras ellos celebran en pijama y piscinas”.

En resumidas cuentas, los denunciantes hacen un llamado al Gobierno Nacional y regional a que metan la lupa a lo que sucede en el municipio Ribas y de esa forma canalicen soluciones.

“Aquí las autoridades de Hidrocentro son de mentira, no se sabe dónde están y la alcaldesa no hace nada para meterle presión al ingeniero Roddy, que lo único que hace es pasear en su camioneta, en vez de ejercer su labor en la que tiene más de 6 años y no hace nada”, exclamó José Pérez desde la toma de La Pasarela en La Mora.

DANIEL MELLADO | elsiglo