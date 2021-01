Cisterneros trabajan a media máquina por falta de gasolina

La falta de gasolina es una problemática que afecta a diario a los trabajadores de cisternas en la entidad aragüeña, ya que debido a la escasez del hidrocaburo se ven limitados a realizar de dos a tres viajes diarios y en las zonas cercanas a los llenaderos de agua potable.

Ante esto, los conductores y dueños de camiones cisternas hicieron un llamado a las autoridades competentes con la finalidad de que se realice una mesa de trabajo para trabajar en conjunto y establecer una estación de servicio que les permita surtir los camiones y así poder continuar prestando el servicio a las diferentes comunidades que se encuentran afectadas por el problema en el Acueducto Regional del Centro.

En este sentido, José Acosta señaló que se han visto obligados a pagar la gasolina a precio internacional, pero no es rentable al momento de prestar el servicio, “podemos gastar 100 dólares en gasolina, es decir para reponer el dinero en combustible tenemos que hacer como cinco viajes, y en eso se nos gasta la gasolina”.

Señaló que sólo se encuentran laborando en los municipios Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara y Girardot, esto por encontrarse cerca del llenadero de agua ubicado en la Redoma de El Avión, “por viajes podemos cobrar hasta 5 dólares, máximo unos 20 dólares, pero debe de ser cerca para no gastar mucha gasolina y continuar trabajando los demás días”.

Asimismo, Francisco Padilla indicó que ya que no cuentan con ningún tipo de preferencia a la hora de surtir de combustible, se les hace imposible hacer cola en las estaciones de servicio a precio subsidiado, “duramos muchos días en las colas, hasta 5 días y si cuando nos corresponde no llega la gasolina sólo empeora la situación, perdemos tiempo de trabajo”.

Padilla informó que para continuar prestando el servicio se han visto en la necesidad de comprar el combustible en el mercado negro pagándolo a un dólar el litro, “si tuviéramos más gasolina pudiéramos prestar un mejor servicio, hasta los momentos se encuentran trabajando de 30 a 40 camiones cisternas y entre todos nos colaboramos para no quedarnos sin combustible”.

Por último, los trabajadores de cisternas señalaron que es urgente que se les asigne una estación de servicio para continuar prestando el servicio y a su vez solicitaron que el gobierno municipal y regional les otorgue aunque sea cinco cupos diarios para abastecer los camiones y mantenerse laborando.

MÓNICA GOITIA | elsiglo