En la época decembrina es una costumbre las frutas en la mesa de cada familia venezolana, ya sean las mandarinas, las uvas y las manzanas, sin embargo, en el Mercado Libre de la ciudad de Maracay no se observó la compra en estas frutas.

Los comerciantes aseguran que su alto costo es un factor que afecta en la compra y venta, ya que los proveedores están cotizando su precio en divisas.

Patricia Arrieta, comerciante del Mercado Libre aseguró, “los costos de la mandarina y de la uva están demasiado elevados, los proveedores nos dan un precio hoy y otro mañana, no tenemos una estabilidad en cuanto a los precios”.

Según Arrieta, el kilo de mandarinas se cotiza en 1.200.000, “la calidad de la mandarina si es buena y si la compran mucho y como es la temporada más todavía, pero yo aún no estoy vendiendo las uvas por su costo, pero si espero como todos los años venderlas”.

“Ahorita el kilo de uvas oscila en Bs. 4.800.000 y hasta en 5.000.000, pero los clientes podrán llevarse lo que esté a su alcance”, dijo Arrieta.

Por su parte, el comerciante Jaime Álvarez aseveró que aunque las manzanas son una de las frutas que más se venden en la época navideña, actualmente no se las están llevando mucho, “el alto costo afecta nuestras ventas, cada manzana cuesta 800 mil bolívares, pero hay puestos que las venden hasta en dólares”.

“Sólo la vendemos por unidad, indiferentemente sea roja o verde, pero al mayor nos sale entre 65 y 70 dólares, nuestros proveedores nos las dejan en dólares, mientras que nosotros aquí tenemos que venderla en bolívares para que nos las compren”, manifestó Álvarez.

Por otro lado, tras un recorrido en las diferentes inslataciones del Mercado, se pudo evidenciar que aún no se están vendiendo las uvas, una fruta que para los venezolanos es una tradición comer el último día del año.

Ante esto, Daniel Antonio Castillo informó, “el costo de las uvas es muy elevado y es por eso que acá en el Mercado no hay. Los proveedores nos dan un precio hoy y conforme aumenta el dólar, pues tenemos que aumentarlas si las vendemos en bolívares, porque cuanado vayamos a comprar otra vez estará el doble en comparación a la última vez que compramos”.

El señor Castillo también alegó que hasta que no haya un precio estable de las uvas, no cree que ningún expendedor vaya a adquirirlas, “Táchira no está mandando uvas para acá, y la uva es criolla de Barquisimeto, entonces estamos trabajando con la importada y está muy cara en el Mercado Mayorista”.

Los comerciantes esperan que antes de que culmine el mes de diciembre puedan adquirir todas las frutas, con el fin de poder venderlas a todas esas familias venezolanas que acostumbran tenerlas en sus cenas navideñas.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA