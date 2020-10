Los conductores que equipan sus vehículos en las gasolineras que están regularizadas por el Gobierno Nacional, esperan que las gandolas que surten de gasolina a dichos establecimientos lleguen con frecuencia.

La mayor preocupación de los usuarios de estas estaciones de servicio es que a partir del lunes pasado empezó a implementarse el pico y placa, por tal motivo esperamos que valga la pena estar en las colas.

En este sentido, José Guía señaló, “nosotros tenemos dos días en la cola, obviamente no surtimos el día que llegó la gasolina a la estación porque no nos tocaba abastecer, sin embargo, en vista de lo que ha dicho el Gobierno que en todas las gasolineras llegará combustible, nosotros esperamos que eso sea realidad y quedarnos para equipar el vehículo según nuestro número de placa”.

Entre tanto, Yorman Mendoza dijo, “por lo que hemos visto en las estaciones con precios internacionales son las que están surtiendo con regularidad, sólo esperamos que en las subsidiadas pase lo mismo, porque sino tenemos que esperar hasta la otra semana para poder abastecer por la modalidad de pico y placa”.

Por otra parte, Darwin Jiménez aseveró, “estamos aguantando la pela, tengo dos meses sin surtir el carro, lo tenía guardado en la casa, me prestaron 3 litros y se los puse para poder meterme a la cola porque me corresponde por número de placa, pero si no llega la gasolina, sería nuevamente el domingo, la angustia y la espera nos tiene así”.

De esta manera, Duri Garcés aseguró, “lo único que nosotros esperamos es que las estaciones sean surtidas con más frecuencia, en nuestro caso los días martes le corresponde a los terminales de placa 3 y 4, si no logramos abastecer será para el domingo y ya tengo dos semanas sin echar gasolina”.

Por otro lado, Eduardo Antich señaló, “es un descaro del Ministro, es una burla de nuevo para el pueblo, aquí nadie dice si llega o no la gasolina, las estaciones internacionales están abastecidas, nosotros nos quedamos aquí en una especie de suerte a que llegue la gandola, si es que van a abastecer”.

Por otra parte, un encargado de la estación de servicio, Frank Marcano, manifestó no estar al tanto de la hora en que la bomba sea abastecida con gasolina, pero que sin embargo están a la espera de la cisterna que trae la nafta.

Vale la pena recalcar que en horas de la mañana una de las estaciones de servicio ubicada en el sector La Romana de Maracay, no había sido abastecida, al cierre de esta edición aún los usuarios se mantenían en la cola a la espera de equipar los vehículos con terminación de números de placa de 3 y 4.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA