Centro Comercial 1ero de Mayo necesita reparaciones por filtraciones

Delfín Navarro, comerciante, denunció públicamente la situación que están viviendo los buhoneros que tienen sus locales en el centro comercial 1ero de Mayo ubicado en pleno centro de Maracay.

Loading...

Navarro señaló que los techos de los establecimientos comerciales tienen problemas de filtración, lo que ha generado que muchos comerciantes perdieran su mercancía. “En mi caso particular en mi minitienda se vende ropa y con las filtraciones del techo he perdido muchas franelas, pues la cantidad de agua que les cayó pudrió la tela. Nadie me va responder por esa mercancía”.

Mencionó que muchos de sus compañeros cerraron sus negocios porque el agua deterioró toda la mercancía y utensilios que estaban dentro de los locales.

“Sabemos que el aporte que damos mensual es simbólico, sin embargo queremos proponerle al ciudadano alcalde Pedro Bastidas que nos ayude a reparar los techos, las paredes de aquellos locales que están en estado critico, colocando el 50% del monto de la obra y nosotros ponemos el otro 50%, pues la situación está critica y en pandemia se triplican, pues no hay mucha entrada de dinero”.

LOS BAÑOS TAMBIÉN NECESITAN UN CARIÑO

Otras de las denuncias hechas por el comerciante, fue el mal estado de los baños que necesitan reparaciones a nivel de tuberías, para que pueda llegar el agua a las pocetas y lavamos.

“La bomba de agua está dañada para variar y esto impide que haya agua en todo el centro comercial y los baños sufren esta consecuencia, si no hacemos las reparaciones que necesitamos el centro comercial se va a venir abajo”.

Por su parte, Beatriz Valera, encargada del aseo del centro comercial y los baños, nos comentó que para tener los espacios limpios debe estar pendiente cuando llega el agua para llenar los pipotes y así poder hacer la limpieza.

“Cuando llega el agua aprovecho de llenar los tobos y pipotes que tenemos allí y comienzo a lavar las pocetas para tener un ambiente limpio, pero cargar agua también cansa y eso es los días que llega, porque sin la bomba imposible surtirnos de agua. Esperemos que pronto esta situación mejore y las cosas vayan mejorando en el centro comercial”.

REFORZAR LA SEGURIUDAD ES NECESARIO

La mayoría de los comerciantes indicaron que es necesario reforzar la seguridad en el Centro Comercial 1ero de Mayo, ya que a pesar de la pandemia los amigos de lo ajeno hacen de las suyas. “Viene el mes de diciembre y la situación a nivel de inseguridad va a empeorar, pedimos resguardo policial” dijeron los comerciantes.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA