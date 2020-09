Luego de 10 días de los hechos acontecidos en el municipio Mario Briceño Iragorry, con la crecida de los dos ríos que atraviesan la jurisdicción, Virgilio Feliú, sobreviviente de la tragedia, aportó nuevas reflexiones sobre su travesía y la actual situación de los afectados.

Con la cara más animada, pero con las secuelas de los golpes recibidos, el señor Feliú agradeció a los entes que se han preocupado por su salud y bienestar.

Al respecto, Ferliú destacó, “le doy las gracias a los sectores privados que han metido la mano y han estado pendientes de mí; en cuanto a los entes gubernamentales sólo les pido que se centren más en los habitantes de El Limón y La Candelaria que han perdido todo”.

Además resaltó, “afortunadamente y dentro de lo ocurrido yo no perdí nada, salvo unos zapatos y ropa, aún estoy un poco adolorido, producto de las secuelas de los golpes, pero voy guapeando para volver a salir al ruedo”.

De esta manera, indicó el afectado, que gracias a su fe en la vida y de no entregarse en ningún momento, pudo salir con vida de la odisea vivida cuando fue arrastrado por el furioso río El Limón.

En este sentido destacó, “afortunadamente sólo tengo laceraciones, aporreos generales, sin fracturas ni desviaciones de la columna, mis placas salieron bien, le doy nuevamente gracias a Dios por haber nacido en septiembre, nuevamente”.

Por otro lado, el señor Virgilio aseveró que le gustaría pasar en cualquier momento por el sitio donde alguna vez trabajó, por el lugar donde fue rescatado, y recorrer el largo trayecto que recorrió aferrado a bombonas de gas y pipotes de plástico.

Asimismo acotó, “en todas estas situaciones he recibido muchas visitas, entre ellas la de mi compañero de labores que estaba en el lugar cuando el río me llevó, aquí nos abrazamos, lloramos y compartimos la experiencia vivida por cada uno de nosotros”.

PUCHE SU FIEL AMIGO

“Puche” es un perro criollo que nunca ha desamparado a su amo. Desde que regresó a casa, la mascota no ha dejado en ningún momento de cuidar y velar sus sueños, está pendiente de todos sus movimientos.

Señaló el señor Ferliú, “ese perro es más fiel que cualquiera, el día que me trajeron a casa ese no me cargó porque no podía, siempre está debajo de la silla o debajo de la cama, donde me muevo está él”.

El perro “Puche”, es de raza criolla, color blanco, con mirada tímida y un poco temeroso ante las cámaras, no le gusta ser fotografiado, pero a pesar de que le teme al flash, estaba cerca de su amo para cualquier eventualidad que se le presentara, como diciendo: “lo cuidaré, pero detrás de las cámaras”.

El señor Ferliú también comentó que espera estar en quince días activo, buscando qué hacer, porque es el sostén de la casa y debe responder por las responsabilidades que lo comprometen.

Entre tanto indicó que necesita la ayuda para reactivar un carro que obtuvo luego de la muerte trágica de su hermano hace tres años, para así poder movilizarse y trabajar con ese medio de transporte, debido a que ya no cuenta con su trabajo, el que ejercía aquella tarde que pasó del anonimato a la fama.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA