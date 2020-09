Los comerciantes, por su parte, cuentan las pocas horas que faltan para culminar esta semana radical, durante la cual incluso han tomado riesgos para sobrevivir.

“Yo soy comerciante y en mi local vendo todo lo referente a repuestos y durante la semana radical me expongo a que los funcionarios policiales cierren el negocio, pero si no me atrevo abrir no puedo sufragar los gastos de mi casa, como la comida, vestido, calzado, entre otras cosas”, dijo Carlos Albarrán.

“La pandemia ya llegó – aseveró el comerciante- y tenemos que aprender a vivir con ella, las políticas deben manejarse en función de ella, porque una semana radical y otra flexible no hará la diferencia y lamentablemente si el comerciante no vende, no puede obtener los ingresos necesarios para vivir, hay que cargar el tapabocas, guantes y alcohol, además de respetar las medidas sanitarias”.

Por su parte, Carmen Delegado, dueña de una mercería comentó, “el virus no se muda una semana y regresa a la semana siguiente, por lo que hago énfasis en decir que hay hacer campaña para crear conciencia entre las personas para que podamos reactivarnos, porque esta situación no la aguantamos más, definitivamente necesitamos producir y sacar a este país adelante”.

Por su parte, José Perdomo aseveró que el problema no es el virus porque ya está aquí, el problema es básicamente falta de organización para crear políticas sanitarias que nos permita que todos nos reintegremos a nuestras actividades normales.

“Es absurdo que nos den 7 días para estar libre y 7 para no salir, es una locura, para comprar y hacer todas las diligencias personales o trámites que debemos hacer. Cumpliendo las normas sanitarias es la mejor manera para combatir esta pandemia”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA