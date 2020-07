Gran cantidad de personas de varios sectores de los municipios Revenga y Santos Michelena, manifestaron que desde el inicio de la radicalización del confinamiento en el municipio Ribas, se han visto en la necesidad de caminar largos tramos para poder llegar a sus sitios de trabajo y otros lugares donde tienen alguna diligencia que hacer.

Loading...

El municipio José Félix Ribas a consecuencia del llamado a radicalización de la cuarentena, tiene cercos de seguridad para reducir el ingreso de ciudadanos a la jurisdicción, como medida preventiva emanada por las autoridades nacionales.

Sin embargo, quienes laboran o necesitan acercarse a esa parte del eje Este, se han visto afectados, incluso si pertenecen a los sectores priorizados, debido a que el Ejecutivo nacional prohibió los viajes del transporte público entre municipios para evitar la propagación del Covid-19, no sólo en el estado Aragua, sino en otras entidades del territorio nacional.

Con respecto al tema, la señora Yolanda Olivo, residente del sector Sabaneta de Revenga, manifestó que en su caso debe tomar un bus interno, bajarse a varios metros del punto de control y posteriormente al pasarlo caminar otro tramo hacia la parada más cercana ya en la ciudad de La Victoria.

“La camioneta me deja cerca de un supermercado y de allí camino hasta la alcabala, allí hago mi cola, muestro mi salvoconducto para poder entrar al municipio Ribas, donde también debo recorrer un trecho y tomar un bus. El mismo procedimiento es de regreso”, indicó Olivo.

Del mismo modo, Norys Quintero agregó: “Tenemos que hacer varios procedimientos por tramos, Centro de La Victoria-La Mora I, después caminamos hasta casi que pasando la entrada de Revenga, allí agarramos otra camioneta. La situación es bastante compleja, porque si las personas no tenemos salvoconducto no podemos pasar y allá no sólo trabajamos sino que conseguimos alimentos, porque por estos lados no hay mucho donde comprar”.

Por su parte, Yetny Hellis, quien labora en un centro de salud ribense explicó que ella se ve en la obligación de caminar, no sólo por el cerco, sino porque donde trabaja no pasan líneas de buses. Sin embargo, aseveró que esta es una medida que acepta, ya que es para el bienestar de la salud de todos.

“Mi trayecto es desde el sector Las Casitas hasta el CDI, igualmente no hay buses para allá y yo camino. Yo prefiero mil veces que esta cuarentena se mantenga hasta cuando se tenga que mantener, porque es mejor estar prevenidos y cuidándonos, que padeciendo males que pueden acabar con nuestras vidas”.

En resumidas cuentas, los habitantes de estos municipios del Este del estado Aragua, seguirán realizando estos procesos para poder ingresar al municipio Ribas, entre tanto se mantenga la cuarentena radicalizada. Esperan que pronto se flexibilice la situación, pues se les haría un poco más fácil el traslado.

DANIEL MELLADO | elsiglo