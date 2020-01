Henry Medina, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio de Aragua (SUMA), manifestó que la situación de la educación continúa en pésimas condiciones y por esa razón esperan unir fuerzas con padres y representantes para dignificar la labor de los docentes.

“El salario no le alcanza a los profesores ni para lo básico de ellos y menos para su grupo familiar, pero eso en varias oportunidades hemos exigido al ministro Aristóbulo Istúriz a darnos una respuesta, pero en visto que esto no ocurre continuamos en nuestra lucha de calle”.

De igual forma, Medina resaltó que en el marco del Día del Educador tienen planificado varias actividades, “los educadores nos vamos a reunir y realizar una asamblea para de esta forma continuar con los paros como lo hemos realizado en días anteriores”.

Asimismo, indicó que mañana realizarán una misa en honor al docente, “vamos a rendir honor a ese profesor que con esfuerzo entrega sus conocimientos a los alumnos, esto a pesar de las adversidades, todavía no tenemos el día establecido, pero tenemos varios puntos que pronto anunciaremos a la población”.

Resaltó además que el jueves 16 realizarán una manifestación en la plaza Bicentenaria de Maracay, “necesitamos el apoyo de los padres y representantes, que ese día no envíen a sus alumnos a clases, si desean unirse a nuestra lucha son bienvenidos, el Magisterio debe salir a las calles y manifestar tanto en Aragua como en otras ciudades del país, hemos consultado en otros estados, ellos llevarán una agenda similar a la nuestra”.

Finalmente, Medina indicó que el Magisterio no aceptará que se cree una nueva contratación colectiva, “nadie nos garantiza que se cumpla, además no aceptamos un aumento que no es suficiente para vivir, el único responsable que los niños pierdan clases es el patrono, la situación con el nuevo aumento es mucho peor, los docentes están indefensos, ya que no tiene una seguridad social, así como otros beneficios, ni siquiera lo que cobran alcanza para pagar pasaje, la educación es la base de un país libre y democrático y no se está valorando”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA