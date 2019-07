Gran cantidad de ciudadanos del municipio Ribas en el eje Este del estado Aragua, afirmaron cada vez pasar más penurias para poder llenar sus bombonas de gas para poder cocinar, y por consiguiente llevar un nivel de vida digno.

En este sentido, los afectados de las cinco parroquias de la entidad denunciaron que deben pasar más de tres horas en la espera para entregar sus bombonas; y no obstante, posteriormente tienen que esperar varios días y hasta años para poder retirarlas, pues las empresas eso es lo que tardan y sin ningún tipo de explicación.

Luisana Chourio informó que en ocasiones debe optar por usar cocina eléctrica, debido a la dificultad que se presenta a la hora de conseguir gas y lo que tarda las empresas en distribuirlos. Alegó que hasta tres meses han pasado sin gas, pese a que los camiones recorren toda la entidad llenos de bombonas.

“Cada vez vamos peor. Anteriormente usaba la cocina eléctrica, pero luego del apagón del lunes, la energía eléctrica ha fallado y no me ha quedado de otra que buscar leña. No es una realidad que vivo yo sola, sino también gran parte de mi familia. Es inaceptable como juegan con la necesidad del ciudadano y ante los ojos inertes de las autoridades, hasta los que trabajan en el gas comunal bachaquean“, dijo la afectada.

Y es que el precio aproximado por cada bombona varía entre los 10 y 20 mil bolívares, dependiendo de donde se adquiera y del tamaño del cilindro, comentó Luis Bracamonte, agregando que normalmente debe recorrer gran parte de la ciudad para conseguir el gas.

“Yo vivo en El Consejo y normalmente compro en La Victoria, eso sí a precio bachaqueado, la más pequeña me sale en 10 mil y no puedo refutar por la necesidad. Hay gente que consigue el gas en las empresas privadas y públicas, las revenden y nadie hace nada“, puntualizó Bracamonte.

Por su parte, José Gutiérrez aseveró que la situación de la distribución del gas está mal, por lo que a su juicio, el Gobierno debería tomar cartas en el asunto. “La situación se agudiza cada vez más con el paso de los días, necesitamos ayuda de alguien, porque por lo menos en La Victoria todos se hacen de la vista gorda”, concluyó.

Con relación al tema, residentes de edificios han expresado en varias ocasiones pasar varios días sin que les sea distribuido el gas, pues dependen directamente de la empresa encargada al tener grandes bombonas para todo el edificio.

La señora Gumersinda Mejías manifestó pasar hasta 5 días sin el servicio de gas en su edificio, por lo cual se las debe ingeniar para preparar la comida de su familia, pues los camiones que distribuyen el gas, en ocasiones afirman no tener el combustible disponible.

DANIEL MELLADO | elsiglo