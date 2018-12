Vecinos denuncian que docentes dan clases en aulas inhabitables

Loading...

En nombre de la comunidad de El Cambur en Rosario de Paya, parroquia Pedro Arévalo Aponte del municipio Mariño, la señora Pilar Capote denunció ante el matutino de los valles de Aragua sobre un rosario de problemas que afecta el normal desenvolvimiento de las actividades escolares en la Escuela Básica Estadal Félix Manuel Luces.

También le puede interesar: Llegaron nuevas compactadoras para el municipio Girardot

Señaló que las profesoras dan clases a los alumnos en aulas pocas iluminadas y falta de ventilación. A veces el calor es insoportable en horas del mediodía.

El problema se debe a la falta de bombillos y el cableado ha sido robado por personas ajenas a la comunidad. “Han causado un problema gravísimo a los niños que están en proceso de formación”, señaló la ciudadana.

Otro de los males es la falta del preciado líquido a través del sistema de tuberías y cuando llega es a cuentagotas. Eso dificulta la presencia de los niños en la escuela y en mucho de los casos, ellos se marchan a sus respectivas residencias.

Además, las paredes de los salones están agrietadas y es un peligro para los pequeños y profesores. En cualquier momento puede desplomarse una de ellas y causar una tragedia. Se trata de una crónica de muerte anunciada.

En resumen de cuentas -manifestó- las aulas están inhabitables para que las docentes instruyan a nuestros hijos que provienen de El Cambur, Primero de Mayo y de otros sectores de Rosario de Paya.

Tampoco se cuenta con un comedor, y muchos de los estudiantes han migrado a otros planteles ubicados en Las Mercedes y en Vega Grande. Allí si funciona un comedor estudiantil, manifestó la ciudadana.

Asimismo señaló que cerca de la dirección del plantel y de las aulas de clases se encuentra sembrado un frondoso árbol de mamón y cada vez que ventea, sus ramas traquean y causa temor entre quienes a diario hacen vida en esa institución educativa.

Comentó Capote que se ha solicitado en reiteradas oportunidades a las autoridades de la Alcaldía de Mariño la poda de árboles. Envían las cuadrillas, vienen hasta la escuela, miden el espacio y después se marchan sin hacer el trabajo.

Hacen firmar a las maestras un documento y luego desaparecen. No vuelven por esos lares. La mandataria municipal, Joana Sánchez, visitó la escuela cuando andaba buscando votos. Se presentó una sola vez y después se olvidó de “El Cambur”, agregó.

“La hemos visto pasar por la vía principal, pero lamentablemente no voltea su mirada a la escuela Félix Manuel Luces, y los mariñenses no tenemos suerte con los burgomaestres”, precisó la denunciante.

Por su parte, la profesora Larissa Gómez, directora de la institución, hizo un llamado a la Alcaldía de Mariño para que envíen a la mayor brevedad posible una cuadrilla de obreros para que poden la mata de mamón y así evitar una tragedia de grandes proporciones. Es preferible prevenir lamentaciones que una muerte anunciada.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | FAUSTINO PÉREZ