Tramo final de la Casanova Godoy convertida en zona de liberación

El tramo final de la Av. Casanova Godoy ubicado en San Joaquín de Turmero II, municipio Mariño, se encuentra totalmente abandonado y convertido en una zona de liberación. Basura, escombros de todo tipo, aguas negras, monte, falta de alumbrado público, vía llena de huecos, troneras y botadero de chatarra de vehículos desvalijados, panorama que muestra el final de la transitada avenida.

Los vecinos aseguran que solamente hasta las 6:00 de la tarde se puede caminar por la zona, de lo contrario las personas que intenten hacerlo corren el riesgo de ser víctimas de la violencia. Recuerdan que desde el gobierno del exgobernador Rafael Isea pasando por Tareck El Aissami y el actual gobernador Marco Torres, así como los diferentes alcaldes, nunca han realizado trabajos de mantenimiento urbano.

“Esta zona es muy peligrosa, desde hace más de 15 años está abandonada, se ha convertido en una zona de liberación, cuando llueve esto se convierte en un pantano con criadero de culebras que en más de una oportunidad se han metido a las casas”, dijo la señora Keila Felisola.

Luego agregó, “no me explico porqué tanta indiferencia de las autoridades para esta comunidad de San Joaquín de Turmero II, en varias oportunidades los vecinos han denunciado la situación, pero nunca les hacen caso, solamente se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones, lamentablemente esa es la situación que estamos viviendo en el país”, indicó.

Por su parte, Inés Moreno consideró, “dicen que la zona es de liberación, es cierto por aquí no se puede caminar más allá de las 6:00 de la tarde, no tenemos agua para consumo humano, no pasa continuamente el aseo urbano, falta alumbrado público, a veces llegan carros y lanzan todo tipo de desperdicios, esta zona es peligrosa, pero lo que nos preocupa mucho son los niños que nacieron y están creciendo dentro de este ambiente, pero qué vamos a hacer, esta es la Venezuela en la que están creciendo, un país en crisis donde no hay alimentos, medicinas, vacunas”, denunció.

Por su parte, Eliu Linares señaló, “yo recuerdo que aquí no se realiza una jornada de mantenimiento desde el gobierno de Rafael Isea, vivimos abandonados, cuando llueve el agua se mete a las viviendas, esta zona se inunda, hemos solicitado ayuda, pero ninguna autoridad nos escucha, ellos están más preocupados por su socialismo y comunismo, pero no les preocupa la situación de abandono en que se encuentran las comunidades, seguramente que en estos días de elecciones los candidatos a concejales comenzarán a visitarnos para prometernos de todo para que votemos por ellos, la crisis va a empeorar”, dijo.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA