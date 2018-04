MarVino apunta directo al corazón con su música Soft – Rock

Decidido a conquistar el mercado venezolano con el sonido pop–rock e influenciado por diversos géneros musicales, irrumpe en la escena musical Marvin Rivero, conocido artísticamente como MarVino. Sus inicios fueron a los 14 años de edad en el Conservatorio de Música de Maracay, donde comenzó sus estudios formales en la música.

MarVino radica desde hace tres años en la provincia de Inner Mongolia, ubicada al norte de China, donde se encuentra trabajando en su primer álbum que incluirá temas en inglés y español, estudiando también la posibilidad de incluir canciones en mandarín, debido a que domina varios idiomas.

Líricas introspectivas basadas en experiencias personales, guiadas al amor, desamor, nostalgia y romanticismo, son las que predominan en su primer álbum, del cual se dio a conocer su primer sencillo en ingles titulado “Song for a Queen”, que está disponible en las redes sociales del artista.

“Y en la calma” es el segundo tema promocional con el que planea conquistar Venezuela, fue producido y grabado en Inner Mongolia en China, luego enviado a Bogotá para el proceso de edición y mezcla bajo la mano del músico, productor e ingeniero de sonido Gerardo Vargas, contando con la masterización de Camilo Silva.

En conversaciones con este medio, se pudo conocer un poco más acerca de este artista venezolano que se encuentra fuera de nuestras fronteras, y que después de tres años manifiesta sentirse orgulloso presentándonos su nuevo material.

¿Cuáles cantantes o bandas han influenciado tu carrera musical?

Estoy convencido que me influencie con buena música, uno de mis estilos musicales favoritos era la música retro, transcurrido el tiempo y estudiando cada uno de los géneros musicales existentes con sus diversas fusiones, decidí optar por el que más se asemeja a mi personalidad o alma. No obstante en este nuevo material discográfico he fusionado géneros como el pop rock latinoamericano, haciendo especial énfasis en el mexicano y argentino, con ciertos matices de rock británico o brit pop, dentro de los cuales puedo mencionar a diversas bandas o cantantes que manejan un estilo similar como lo son: Gustavo Cerati, Siddhartha, ZOE, CDC, Solares, Fito Páez, Coldplay, Oasis, The Beatles y Pink Floyd.

¿A qué tipo de público crees que va dirigida tu música?

Sobre la base de que mi estilo está más identificado con el rock, en el mismo se pueden escuchar sonidos de guitarra, bajos sólidos, grooves hipnóticos, así como también melodías armónicas con juegos de voces, cálidos y pacíficos, considero que música va dirigida a un público amplio, es decir: Jóvenes, adultos contemporáneos y todas aquellas personas que se sientan identificadas con el amor, única fuerza que nos permite unirnos y separarnos.

¿Que sientes al presentar este nuevo tema promocional al público venezolano?

Luego de estar varios años fuera del país, para mi es de gran satisfacción poder presentar este nuevo material a mi amada Venezuela, toda persona creadora siempre se sentirá contento y orgulloso de dar a conocer su arte, sobre todo los que nos encontramos fuera de nuestras fronteras y tenemos la oportunidad de llevar al público un mensaje a través de la música.

Tu primer tema promocional fue en inglés, no es algo muy común para un cantante venezolano. ¿Te has planteado la posibilidad de conquistar al mercado norteamericano con tu música?

La música es un lenguaje universal, por lo tanto no es barrera para el arte. En esta producción se grabaron varios temas en inglés que permitirían conquistar tanto al mercado norteamericano como al europeo, lo ideal es llegar a cualquier rincón del mundo, a través de mi música y lo que esta transmita.

Te encuentras trabajando en la propuesta audiovisual de tu último sencillo. ¿Podrías mencionar cuales son las locaciones y el equipo que te acompaña en el video?

El video del tema “Y en la calma” está en proceso de edición y postproducción a cargo de Y – Film Studio una gran compañía audiovisual en Inner Mongolia, grabamos en diferentes locaciones de la ciudad, dentro de las cuales podemos mencionar: The Bost Audio Centrality of Audio & Video, Inner Mongolia Normal University, Mei Hua 5 Star Hotel, Huhhot, el resto de las tomas las realizamos en exteriores. Tuve el privilegio de tener como compañía algunos amigos y colegas músicos, también estuvieron presentes durante la filmación algunos compañeros rusos con los que mantengo muy buena relación, de hecho la protagonista del video es de esa nacionalidad, lleva por nombre Ksenia, y está de regreso a Moscow.

MarVino se plantea como objetivo principal, poder ganar espacio en las emisoras radiales de su país, con su último sencillo “Y en la calma”. Síguelo a través de sus redes sociales: Facebook: MarvinoMusic Instagram: @marvino_oficial, así podrás conocer muchísimo más de este artista venezolano.

Carlos Torres | elsiglo