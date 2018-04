¡Gisselle Reyes lo dice todo sobre los rumores del Miss Venezuela!

¡Esto pica y se extiende! Nada más y nada menos que la mano derecha de Osmel Sousa, Gisselle Reyes; quien se denomina a sí misma como la “Reina de las reinas” y ocupa actualmente el cargo de profesora de pasarela de las misses, dio unas declaraciones sobre la gran polémica que se ha generado con relación a la reputación de corrupción y prostitución referente a la Organización Miss Venezuela en las últimas semanas.

Concedió una entrevista a Telemundo vía telefónica para “Suelta La Sopa” y esto fue lo que reveló:

“Se pueden imaginar toda la cantidad de años que tengo yo al lado del “Zar de la belleza”. De Verdad que yo, nunca en mi vida, he visto todas esas cosas que están haciendo, todo ese poco de acusaciones… Eso es falso y, como es falso… ¿Dónde están las misses que puedan decirlo con base?”

Defendió con firmeza la honorabilidad de quien ocupó el puesto de la presidencia por 40 años del concurso de belleza con más renombre en nuestro país, agregó además que no tiene conocimiento sobre los futuros encargados del concurso:

“No sé qué van a hacer ellos, no tengo ni idea mi amor, de las personas que se van a encargar, no sé si será para este año, o si puede ser para el otro, porque ya este año ya las reinas están”.

También le preguntaron por las declaraciones de Ibéyise Pacheco, autora del libro “Las muñecas de la corona” que fue un factor determinante para que se desencadenara toda la ola de comentarios negativos.

En un mensaje concreto, Pacheco describe a Gisselle Reyes como la persona que maneja la agenda de los poderosos y colocaba en bandeja de plata a las chicas solicitadas. ¿Qué contestó Reyes al respecto?

“No, no. Me da risa porque suena demasiado a película”.

Por ahora, lo cierto, es que el certamen del Miss Venezuela, continúa suspendido. ¿Qué es lo que va a pasar? Fue la última pregunta que se le hizo a la ex-reina Reyes.

“No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ellos sabrán lo que están haciendo. Yo no sé. La noticia era, vamos a cerrar la Organización por un tiempo. Ellos verán qué van a hacer, no tengo ni idea”. Concluyó.

Fuente: ElFarandi