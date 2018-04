Osmel Sousa publicará sus memorias en un revelador libro

El “zar de la belleza” Osmel Sousa revelará todos sus secretos en un libro.Este libro que contará con las memorias de Osmel, será escrito por la editorial Planeta quienes se encargaron de convencerlo para reseñar lo que sería la historia de su vida.

Mediante la red social Instagram, Sousa dio a conocer la noticia con una foto en la que aparece sentado conversando con un hombre el cual identificó como Diego Arroyo Gil, que es el encargado de realizarle las preguntas.

“Siempre me había negado a contarle a nadie mis memorias, pero el año pasado la editorial Planeta me convenció. Ahora más que nunca me parece el momento ideal para hablar. Este niño @diegoarroyogil me ha preguntado de todo y yo le he respondido de todo también.

A veces indaga mucho. Está escribiendo un libro sobre mí en el que voy a decir todo lo que quiero fue lo que el ex presidente de la Organización Miss Venezuela agregó en el pie de la foto.



El experto en misses ha estado en el ojo del huracán luego de que muchas ex misses lo acusaran de planear “citas” con patrocinantes.

Fuente: ElFarandi