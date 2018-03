Kendall Jenner responde ante la incógnita

A diferencia de sus afamadas hermanas, Kendall Jenner siempre ha preferido mantener su vida sentimental tan lejos como sea posible del ojo público, lo que ha despertado rumores de que tal vez lo haga para ocultar algo sobre su orientación sexual.

En una reciente entrevista para la revista Vogue, la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians abrió su corazón y respondió con sinceridad preguntas sobre su sexualidad y relaciones amorosas.

“Siempre voy a tratar de ir un paso extra para mantener mis relaciones en un bajo perfil”, aseguró la empresaria sobre la razón por la que no le agrada hacer apariciones públicas con sus parejas. “No soy como mis hermanas que les encanta mostrar a sus novios, así que surgieron rumores porque nadie me ha visto nunca con un hombre”, agregó.

Pero la estrella fue un poco más allá y habló como nunca de los rumores sobre su sexualidad y no cerró la puerta a experimentar. “No creo que sea bisexual o gay, pero, ¿quién sabe? Estoy lista para vivir experiencias, aunque aún no he tenido una de estas antes”, reveló la joven supermodelo de 22 años.

“Tengo una energía fuerte. Me muevo diferente. Pero en respuesta a la pregunta: no soy gay. No tengo nada que esconder”, agregó la empresaria en su reveladora conversación con la icónica revista de moda.

Fuente: El Farandi