Rocío Higuera podría volver a estar “En íntimo” en un nuevo canal de televisión

Luego de su polémica salida de Globovisión, la periodista Rocío Higuera, recordada por conducir programas como Sábado en la Noche, Globovisión Espectáculos y En íntimo, utilizó sus redes sociales para preguntarle a sus seguidores si les gustaría que volviese a la pantalla chica.

En la imagen compartida por Higuera puede leerse: “¿Será que nos volvemos a ver? ¿En íntimo? No sé, yo aquí pensando”. Además, escribió junto a la publicación: “Es que se me ocurre que podríamos tener una cita… Pero no sé… Qué opinan ustedes????”.