“Sembramos Todos” obsequió semillas para contribuir con la arborización

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, distintas organizaciones pro ambientalistas han planificado actividades para esta semana con la finalidad de llevar el mensaje de preservación de los recursos naturales.

Organizaciones pro ambientalistas apuestan por la arborización de Maracay

Con esta intención, la organización “Sembramos Todos” planteó diversas actividades de entrega de semillas gratuitas de árboles autóctonos de esta ciudad, a fin de fomentar la arborización de Maracay, considerada a lo largo de su historia como la “Ciudad Jardín”.

Enrique García, director de esta organización, aseguró que la intención es que las comunidades comiencen a plantar árboles, sobre todo con los terribles daños que ha sufrido el parque nacional Henri Pittier.

“Maracay necesita mejorar y aumentar su arbolado porque hay demasiadas islas de calor, mucho cemento, mucho asfalto y eso provoca que las temperaturas en nuestra ciudad estén demasiado altas. Además la función de los árboles que vamos a plantar es que capturen las partículas de suspensión que nos hacen daño, darle alimento y refugio a la biodiversidad y mejorar la salud mental de las personas”, explicó García.

En tal sentido, detalló que los miembros de “Sembramos Todos” están incorporando nueve especies de árboles que son compatibles con esta ciudad como el araguaney, el apamate, el onoto, el cedro, la caña fístula, entre otros, que además son muy resistentes sobre todo al verano que es muy hostil en Maracay.

También te puede interesar: Se instaló comisión interdisciplinaria ante prevención de lluvias

¿POR QUÉ NO REFORESTAR EL HENRI PITTIER?

Enrique García, director de Sembramos Todos

En cuanto a la interrogante de por qué no reforestar el parque nacional, el director de esta organización aseguró que su suelo “sufrió mucho” y todavía no está apto para sembrar, además de la necesidad de que mejoren los protocolos de guardería ambiental para que el año que viene no se pierda el trabajo de reforestación realizado, así como ha venido ocurriendo en los últimos años. “Muchos voluntarios hemos perdido miles de árboles porque se nos están quemando las montañas”, afirmó.

En este orden de ideas, detalló que todavía se están haciendo las mediciones satelitales para determinar cuan grande fue el daño al pulmón vegetal por causa de los incendios en lo que va de año, pero aseguró que “hasta ahora hemos registrado 3.900 hectáreas de terreno”.

Asimismo, aseguró que el Henri Pittier no había sufrido un incendio de las magnitudes que acabamos de pasar en este primer semestre desde hace 50 años, cuando el parque ardió por mucho tiempo y se perdieron miles de hectáreas de bosques vírgenes.

“En esta oportunidad hay una dupla entre maleza o sabana de montaña (porque la montaña está sabanizada a causa de tantos incendios forestales) y bosque nativo que por cientos o miles de años no se había quemado, porque el incendio forestal no forma parte de la selva nublada, entonces, al quemarse están sufriendo nuestras fuentes de agua, nuestros ecosistemas y la biodiversidad”, añadió García.

Finalmente, el ecologista, aseguró que el proceso para que el parque llegue a un estatus similar al que tenía va tardar entre 40 y hasta 150 años. “Al Henri Pittier hay que visibilizarlo y pasarlo de un anónimo ausente a un presente que está involucrado con nosotros”, puntualizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

JAS