The Sopranos tendrá película con David Chase

A pesar de haber terminado hace años, su desenlace da mucho de que hablar. Pero la razón por la hoy revisitamos la serie de HBO es que David Chase ha decidido resucitar el universo de ‘Los Soprano’ con una precuela en la gran pantalla.

La película se llamará ‘The Many Saints of Newark’ y se situará en los disturbios de Newark de los años 60. En esa época existía una gran rivalidad entre las bandas afroamericanas e italoamericanas y los conflictos entre ambas eran especialmente letales.

Como es de esperar; algunos de los personajes de la serie original participarán en ‘The Many Saints of Newark’. Aún no ha trascendido a quiénes podremos ver; pero suponemos que como mínimo, conoceremos al padre, la madre y el tío de Tony Soprano. El punto importante aquí será armar un elenco que pueda hacernos olvidar a James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco o Michael Imperoli.

Fuente: breinguash

