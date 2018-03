Lily Allen estrena par de sencillos y la portada de su disco

Podríamos decir que después de la filtración de su primer sencillo, la publicidad del próximo disco de Lily Allen no empezó muy bien.

Lo cierto del caso, es que tras haber pasado por eso; la cantante ha estrenado la portada de su próximo disco, titulado No Shame. Además mostró dos sencillos en Beats Radio: Three y Higher.

No Shame será el primer trabajo discográfico de la artista desde 2014; año en el que lanzó Sheezus, luego de haber estado alejada de la música durante cuatro años.

Three es una balada que tiene potencial para acercarse al exitazo del cover que hizo de Somewhere only we know de Keane hace un par de Navidades; por su parte, Higher tiene un toque “urban”, aparentemente soporífero, pero con ese encanto “chill” que han tenido algunos de los éxitos omnipresentes en los playlists de los últimos tiempos.

Fuente: breinguash

