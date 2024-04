Aragüeño Chávez Ortiz ganó oro en Bolivarianos de la Juventud

Durante el cierre de los 1eros Juegos Bolivarianos de la Juventud Bolivia 2024, se estuvo definiendo el podio en la disciplina de Lucha en la categoría 60 kilogramos, donde participaba el único aragüeño en esa disciplina, Joseph Chávez Ortiz.



El aragüeño ganó la medalla de oro, al vencer de manera clara y contundente al representante de Colombia, Josting Ramírez, que tuvo que conformar con la presea de plata, y cerró el cuadro, Ángel Ramírez, de Perú.

De esa manera, el aragüeño Chávez Ortiz, se convierte en el primer juvenil en la disciplina de Lucha, categoría 60 kilogramos en ganarse a pulso la medalla de oro y hace historia en el deporte de los países Bolivarianos; ahora, debe trabajar para el Panamericano categoría cadete en El Salvador, y tener la visión clara en los próximos Juegos Deportivos Nacionales categoría Juvenil, donde seguramente lo estaremos aupando para que logre su triunfo y siga ese camino que se trazó en ruta a los Juegos Olímpicos 2028.

Chávez Ortiz dijo: “Agradezco a Dios ante todo, a mí madre Gabiana Ortiz, que es mi entrenadora, no solo de la Lucha que es mi deporte, si no de la vida. A mi padre Luis Chávez, a mi familia, mis compañeros luchadores y al equipo de entrenadores de mi estado Aragua que trabajan con el corazón, por eso valoro su trabajo, ya que sin ellos, yo no estuviera aquí luciendo la medalla de oro, que gracias a sus consejos y enseñanzas pude lograrlo”.

Continúo sus agradecimientos por el buen trato recibido de parte del ministro de la Juventud y Deporte Melvin Maldonado. “Así mismo, a la doctora Ninoska Closier, al presidente de la Federación Venezolana de Lucha, José Barreto Infante, por el apoyo en la preparación previa a la concentración de altura que realizamos”, aseveró.

El medallista afirmó, que se va a enfocar y concentrar en el municipio Costa de Oro, para prepararse, con miras al clasificatorio de los Juegos Nacionales Deportivos Juveniles, en virtud de representar al estado Aragua por todo lo alto, y también debe alistarse con miras al Panamericano de la disciplina en la categoría cadete en El Salvador.

Chávez Ortiz puntualizó: “me gustaría que nos brindaran más apoyo, tenemos deficiencias en los dos gimnasios donde salen muchos atletas luchadores de ambos sexos muy buenos, creo en Dios porque así me enseñaron mis padres y estoy seguro que mis compañeros también tienen la posibilidad de entrar a la selección Nacional, porque trabajan igual de duro como yo”.

Para finalizar, el atleta le dedicó unas palabras a su profesora Eglys Jiménez, directora de la Unidad de Talento a la que pertenece, así como a la Asociación de Lucha Olímpica del estado Aragua, por la buena gestión, “que a pesar de todas las dificultades, hemos podido participar en competencias y preparaciones, y eso nos ha traído hasta aquí”.

