Buttó permanecerá con los Mets

José Buttó realizó la mejor apertura de su naciente carrera en Grandes Ligas el domingo, en el triunfo de los Mets de Nueva York 2-1 sobre los Reales de Kansas City, en el Citi Field.



El venezolano transitó seis entradas en blanco y fijó un nuevo tope personal de ponches, con nueve, la más alta para un lanzador de los Mets desde que José Quintana guillotinó a 10 el 23 de septiembre de la temporada pasada.

Buttó, se marchó sin decisión tras coincidir en un atractivo duelo de pitcheo con Cole Ragans, as de los monárquicos, pero aseguró su permanencia en el equipo grande de los metropolitanos al menos por una salida más, luego de admitir apenas dos hits y regalar una base por bolas.

“Tendrá otra oportunidad”, reveló luego del compromiso al New York Post el mánager criollo Carlos Mendoza sobre el derecho, quien tuvo duodécima aparición como grandeliga. “Él va a seguir recibiendo la bola. Es bueno ver a alguien dar un paso al frente y aprovechar los chances”.

Con Kodai Senga en la lista de lesionados de 60 días por una distensión en la cápsula posterior del hombro derecho, y Tylor Megill en la de 15 días debido a una distensión en idéntica zona a la del japonés, Buttó ha ganado espacio como una de las alternativas fiables en la rotación de los de Queens.

De hecho, el cumanés de 26 años de edad, se convirtió en apenas el quinto pitcher en la historia de los Mets (desde 1962), que con no más de sus calendarios cumplidos, registró al menos 12.0 episodios actuados, con 15 recetados y una carrera limpia admitida o menos, luego de sus dos primeras apariciones en una campaña.

Buttó se unió al miembro del Salón de la Fama, Nolan Ryan (1970), Sid Fernández (1985), Matt Harvey (2013) y Noah Syndergaard (2016 y 2017), de acuerdo con Baseball-Reference.

“Tengo mucha confianza en este momento. Sólo tengo que seguir trabajando”, expresó el oriental. “Sólo quiero demostrar que puedo hacer mi trabajo y, cuando tenga la oportunidad, quiero estar preparado y saludable”.

En su anterior ascenso al montículo, Buttó también actuó seis capítulos y permitió tan solo una rayita libre de suciedad de los Tigres de Detroit, el 4 de abril, como el miembro 27 del róster neoyorquino para una doble tanda.

Aunque inició la contienda fuera de la nómina para el Día Inaugural, ha respondido con creces al llamado del piloto Mendoza, cuando se le ha requerido.

“Él está preparado para competir desde el Spring Training”, evaluó el estratega larense sobre la destacada actuación de su connacional desde la pretemporada, aunque no le alcanzó para ganarle el duelo particular a Megill.”Desde nuestra primera conversación, él sabía que había una competencia y lanzó muy bien. Nunca ha tenido miedo. Sale a atacar a los bateadores”.

La fortaleza mental de Buttó ha sido quizá el factor que más ha sorprendido a Mendoza, luego de que tuviera eficaces actuaciones en la parte final del certamen anterior y brillara en los recientes Entrenamientos Primaverales, pero no evitara comenzar el 2024 en las Ligas Menores.

“Al lidiar con la adversidad y no lograr formar parte del equipo después del entrenamiento de primavera, continuó trabajando, esperó su turno y eso es lo que está haciendo”, repasó el capataz vinotinto. “Aquí está él.”

