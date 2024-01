Durante varias décadas, los videojuegos se han convertido en una forma de entretenimiento de gran popularidad e incluso un medio para liberar tensión que usan miles personas en el mundo, pero un reciente estudio ha revelado ciertos beneficios que ofrecería jugar un título protagonizado por Mario Bros.

Imagen: Archivo

De acuerdo a las conclusiones de una investigación desarrollada en Alemania, jugar Super Mario Odyssey, juego de Nintendo Switch, podría ayudar a combatir la depresión. Este hallazgo podría ofrecer nuevos aportes en el debate sobre el impacto que los videojuegos pueden tener en la salud mental de las personas.

¿Por qué Super Mario Odyssey ayudaría a combatir la depresión?

Los resultados del estudio indican que la experiencia inmersiva que ofrecen las mecánicas del juego, junto a las características que poseen los controles del Nintendo Switch, contribuyen de forma notable a reducir los síntomas depresivos.

De manera que este hallazgo podría desafiar las posiciones negativas sobre los juegos de video, además, ofrecería nuevos elementos para pensar en el desarrollo de experiencias interactivas que brinden beneficios significativos en la salud mental.

Pese a que estudios recientes ya habían señalado que los videojuegos sí podrían tener beneficios cognitivos, la investigación alemana brinda nueva evidencia científica sobre el vínculo entre un juego y la reducción de los síntomas de la depresión.

¿Super Mario Odyssey, una prometedora terapia?

El estudio en cuestión, titulado Effects of a video game intervention on symptoms, training motivation, and visuo-spatial memory in depression”, se enfocó en analizar una intervención de videojuegos con por un periodo de seis semanas.

La investigación tenía como objetivo evaluar si jugar a videojuegos podría ofrecer beneficios significativos en el estado de ánimo depresivo, la motivación para el entrenamiento y las funciones de la memoria visual y espacial en individuos con trastorno depresivo mayor.

Los participantes del estudio fueron divididos entre aquellos que jugaron Super Mario Odyssey y aquellos que utilizaron un programa informático de entrenamiento cognitivo (“CogPack”).

Los resultados señalaron que las personas que habían jugado la aventura del personaje de Nintendo experimentaron una reducción importante en los síntomas depresivos, en comparación con el grupo de entrenamiento cognitivo.

Además, se observó un aumento en la motivación para el entrenamiento entre los jugadores de Super Mario Odyssey.

Agregado a ello, mediante el análisis de los datos recolectados durante el estudio, reveló que los participantes con niveles más altos de síntomas depresivos fueron los que más se beneficiaron al jugar a Super Mario Odyssey.

Ese grupo de personas experimentó una reducción casi del 50 %, por lo que experiencias similares a las que ofrece ese juego podrían convertirse en una intervención potencialmente factible para ayudar a pacientes con serios casos de trastorno depresivo.

Los resultados del estudio sugieren que el entrenamiento con videojuegos puede ser integrado de manera efectiva junto con tratamientos y terapias convencionales.

También te puede interesar: “The Super Mario Bros” recauda 377 millones de dólares

Este hallazgo plantea nuevas preguntas sobre el potencial de otros videojuegos y destaca la necesidad de una investigación más profunda acerca de la aplicación ciertos juegos como herramienta terapéutica para pacientes con enfermedades mentales.

elsiglo, con información de Semana

YN