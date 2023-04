“The Super Mario Bros” recauda 377 millones de dólares

“The Super Mario Bros”, adaptación del clásico videojuego de Nintendo, recaudó más de 377 millones de dólares en su debut en cines en todo el mundo, según datos facilitados por la distribuidora Universal Pictures.

La aventura de Mario y su hermano Luigi hizo explotar la taquilla del cine mundial El Siglo

La cifra de The Super Mario Bros se considera el mejor estreno mundial del año, récord que hasta ahora tenía “Ant-Man and the wasp: Quantumania” (225 millones) y mejor estreno histórico de animación, por encima de “Frozen 2” (358 millones), aunque estas comparaciones son relativas, ya que el filme de Mario Bros adelantó su estreno dos días, al miércoles, en lugar del viernes tradicional.

Super Mario Bros vía streaming

Los gigantes del entretenimiento mundial Nintendo e Illumination -creadora de las sagas “Gru, mi villano favorito” y “Minions: El origen de Gru”- unieron sus fuerzas para crear esta película basada en las aventuras de los dos famosos fontaneros de Brookyln, Mario y su hermano Luigi.

Se trata de la cuarta pelicula en superar la barrera de los 200 millones de dolares en plena época post Covid, en tan solo seis días. Luego de relegar a Quantumania como la película de mayor rentabilida, en menos de una semana de exhibicion en las salas de proyección a escala mundial, existe la posiblidad de poder alquilar el filme vía streamin a partir del 9 de Mayo, con lo qu ese espera un aceleramiento del exito comercial.

EFE