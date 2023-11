La cultura al ritmo de la danza de Santos Michelena

La cultura se transmite de diversas formas y una de ellas es a través de la danza y las artes escénicas; esto lo tienen muy claro en el municipio Santos Michelena del estado Aragua, donde se han reinventado en aras de seguir contribuyendo con la cultura y haciéndola cada día más fuerte, tanto, que la han convertido en una premisa para levantarse ante cualquier inconveniente.

Desde muy pequeñas se les enseña el valor de la cultura

Jenni Rodríguez, directora de la danza “Puertas de Aragua”, agrupación propia de Las Tejerías, desde hace treinta años, mencionó que la cultura en Santos Michelena siempre ha sido una de sus bondades, pues en el poblador está impregnado ese amor hacia lo propio, consiguiendo así un sentido de pertenencia inquebrantable.

“De Las Tejerías poco se habla a nivel cultural, lo que no saben es que nosotros somos potencia en cultura, tenemos talento que nos representa en distintos ámbitos y territorios, porque aquí somos personas que sentimos lo nuestro, que amamos lo que somos y en danza mucho más, pues es una de las formas más dinámicas de hacerlo y de difundirla”, mencionó.

PUERTAS DE ARAGUA

De la misma forma, la directora de la danza “Puertas de Aragua”, indicó que la reinvención ha sido su bandera para poder salir adelante y seguir potenciando este sector tan hermoso, que contribuye no sólo con lo tradicional, lo arraigado, sino con lo que representa ser un buen ciudadano.

“No es secreto para nadie que en Las Tejerías pasamos un proceso bastante amargo, donde Dios metió la mano y nos impulsó para en medio de todo salir adelante; y eso fue en todos los ámbitos, por tanto, desde nuestra trinchera cultural seguimos con nuestra tarea de potencializar la cultura, pero esta vez con la visión diferente, de construir sonrisas en nuestro pueblo, seguir afianzando ese tejerieño luchador, trabajador, comprometido, siendo su apoyo transformador”, expresó.

Rodríguez continuó: “Seguimos construyendo una historia cultural bonita día a día, transformando la tristeza en sonrisa, en fe. La danza no se ha detenido sigue fortaleciéndose a través de los proyectos emprendidos, como Tomas culturales, formación dancística en las escuelas y demás estrategias en función de seguir brindando alegría y conocimientos. No hay un sitio en Santos Michelena donde la cultura no esté llegando”.

FUNCIONAMIENTO DE LA DANZA

Por otra parte, la directora y cultora destacó que en el marco de todo lo conseguido culturalmente hablando y desde la agrupación que representa, donde ya hay nietos de la danza, siguen apostando al óptimo funcionamiento de la danza. “Nos mantenemos no para ser perfectos, sino para ser felices”, exclamó.

Finalmente, la directora Jenni Rodríguez informó que este venidero mes de diciembre en Las Tejerías habrá “una explosión” navideña, donde trasmitirán por medio de la danza un gran mensaje, de optimismo, fe y alegría. “Seguiremos escribiendo esa historia bonita”, puntualizó.

