Antonio Ecarri: “El consultivo es un respaldo a la integridad del territorio venezolano”

El presidente de la Alianza del Lápiz y candidato a los comicios presidenciales de 2024, Antonio Ecarri, estuvo de visita durante la mañana de este martes en el edificio azul de elsiglo para comentar sobre la participación de la tolda en el referéndum consultivo convocado para el próximo 3 de diciembre, donde señaló que se sumarán con algunas reservas, expresando sus desacuerdos con la política exterior que ha tenido la República.

La primera fuerza opositora se reunió en Aragua

Ecarri destacó la importancia de participar en los procesos democráticos, pero también hizo hincapié en la necesidad de expresar sus desacuerdos con la política exterior del país. El líder político enfatizó que su partido estará atento a las decisiones que se tomen en el referéndum y que actuará en consecuencia para defender los intereses de la nación.

Además aprovechó la oportunidad para reafirmar su compromiso con la democracia y el bienestar de todos los ciudadanos, prometiendo trabajar incansablemente para construir un país más próspero y justo para todos.

“Mis reservas no son en relación a las preguntas, sino a mis diferencias con la política exterior de Maduro y de Chávez mismo. Yo creo que hemos debido ser mucho más diligentes después del presidente Leoni, sobre el rescate de una zona tan importante, pero en este momento es alertar al país que no solamente se trata de rescatar un territorio que nos pertenece hace 180 años más o menos, es algo que va mucho más allá”, dijo Ecarri.

Asimismo, destacó que su intención de sumarse al consultivo es con el propósito de defender a Venezuela del Gobierno de Guyana, que a su juicio quiere apropiarse hasta de la fachada atlántica del Delta del Orinoco.

“Quieren cerrar nuestra salida al Océano Atlántico y eso es una situación muy grave. Estamos hablando de violación de la soberanía venezolana en directo, es decir, estamos siendo víctimas de una invasión prácticamente ilegal, ilegítima y evidentemente que no tiene ningún sentido de parte de la República, se están estableciendo distritos petroleros”, enfatizó.

No obstante, precisó que dicho Referéndum Consultivo no es un asunto del PSUV ni una fiesta de la actual administración, sino un respaldo a la integridad del territorio venezolano que se convertirá en un documento de gran fuerza que hará que el mundo voltee hacia Venezuela.

“Esto hará que muchas consultorías jurídicas de estas empresas transnacionales en el mundo digan que está en discusión, alertar que esos contratos se están realizando en territorio que no es guyanés y que más bien es el territorio venezolano”, afirmó.

OTRAS PRETENSIONES DE GUYANA

El presidente de la Alianza del Lápiz resaltó durante su visita al Matutino de los Valles de Aragua, que la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo es un tema que va más allá de lo político partidista, ya que tienen otras pretensiones, por lo que es hora de sumarse como un solo equipo.

“Eso nos corresponde hoy: salir a defender la integridad del territorio”, señaló, refrendando de alguna manera el lema “Venezuela Toda”.

A su vez, Ecarri criticó duramente al gobierno Guyanés, por otorgar licencias de trabajo a ExxonMobil y otras compañías para la explotación petrolera en territorio en disputa. A su juicio eso constituye “un hecho gravísimo que no podemos permitir”.

RUMBO A LOS COMICIOS DE 2024

Por otra parte, el candidato a la presidencia por la Alianza del Lápiz hizo referencia, tanto a la reforma petrolera, como a las políticas económicas y monetarias del país, asegurando que la educación será una prioridad de su agenda nacional.

“Son tiempos de quitarnos las gorras del Magallanes, de Tigres, de los Leones y de cualquier equipo para ponernos la gorra de Venezuela. Hemos vivido una pelea en los últimos 25 años, y esos conflictos internos nos han debilitado no solamente desde el punto de vista económico, sino que ahora nos pretenden arrancar parte de nuestro territorio”, puntualizó.

Explicó Ecarri que se debe concienciar a la población sobre el derecho que tiene cada uno de los venezolanos en cuanto al voto, siendo este la única herramienta de cambio posible con la que se cuenta en la actualidad.

“El voto nunca está de más, nunca sobra. La soberanía se consulta, eso es la esencia de una democracia, ésta se ejerce a través del voto y ese derecho que tú tienes a opinar te hace además titular de una gran reserva petrolera y de gas en el mundo, que es lo que estamos peleando, porque lo que nos están robando en este momento son unas reservas de petróleo indiano y de gas, pero son millones en reservas. Y tú eres titular de eso”, enfatizó.

Recordó que en Venezuela se están viviendo momentos históricos, donde se debe poner de lado cualquier tipo de diferencia política para poner encima a la nación, pues la división ha traído un sinfín de problemas que sólo afectan a la población.

“Una de las grandes cosas que nos estamos encontrando es la consecuencia de la ruina de la educación venezolana, porque si no, no estaríamos en esta campaña educativa, sino que todo el mundo estaría votando en ese referéndum sin problema. Pero en la escuela venezolana fallamos en enseñar educación, es decir, no solamente capacitarse y tener un título, sino que nos faltó enseñar historia, enseñar valores venezolanos, enseñar lo que nos une a nosotros como nación”, acentuó.

Aclaró que desde la Alianza del Lápiz a nivel nacional se quitaron cualquier tema de símbolos partidistas y se colocaron la bandera de Venezuela, por un país más próspero, educado y sobre todo unido.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE CAMBIO

Por otro lado, el candidato a la presidencia por la Alianza del Lápiz instó a los aragüeños a ejercer su derecho al voto en las elecciones del 3 de diciembre y a responder “sí” a las 5 preguntas en la boleta. Ecarri resaltó la importancia de participar en el proceso electoral para lograr un cambio positivo en el estado.

Además hizo un llamado a la unidad de todos los venezolanos para defender los asuntos del país y trabajar juntos por un futuro mejor, destacando la importancia de dejar de lado las diferencias políticas y unirse en pro de un objetivo común: el bienestar de Aragua y de Venezuela en general.

“Este 3 de diciembre tenemos una oportunidad extraordinaria de que pases a la historia tú mismo, el voto no sobra, no va a sobrar nunca, es tu derecho, es un derecho constitucional que tienes allí donde tú estás ejerciendo tu titularidad también opinando sobre un asunto trascendental del país”, acotó.

Finalmente, instó a los venezolanos a salir el día del consultivo y votar por las cinco preguntas, respondiendo cinco veces “si” en defensa de la soberanía y la nación, sin ninguna distinción política partidista o religión.

ENCUENTRO CON LA PRIMERA FUERZA DE OPOSICIÓN EN ARAGUA

Durante su visita a la ciudad de Maracay, el candidato a las presidenciales de 2024, Antonio Ecarri, aprovechó la oportunidad para reunirse con la primera fuerza opositora de la entidad, en un foro denominado “Defensa de Nuestro Esequibo”, en el que se mencionó la importancia y la consecuencia que tiene la lucha para el territorio venezolano.

“Esta es la primera fuerza, aquí en Aragua, un estado donde además nació nuestra Fuerza Armada venezolana, es un estado donde vamos a darle un fuerte respaldo el 3 de diciembre a nuestra Fuerza Armada para la defensa y la integridad de nuestro territorio”, apuntó.

Comentó que en la historia venezolana existen personas como Rafael Ramírez y Tareck El Aissami que no rinden cuentas de sus crímenes, sin embargo, eso acabará cuando el pueblo venezolano salga a ejercer su derecho este próximo 3 de diciembre, en respaldo a su dignidad y soberanía nacional.

“El objetivo es defender nuestro territorio de estos cuatro invasores guyaneses que tratan de robarnos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”, condenó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

YG