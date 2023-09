Desde hace un año y medio, en el callejón Río Arauca del sector Francisco de Miranda, municipio Linares Alcántara, las tuberías de aguas servidas se encuentran colapsadas y durante los días lluviosos, éstas se unen con el agua proveniente de la laguna y entra hasta las viviendas de la zona.

Callejón y calle Río Arauca, se encuentran inundados de aguas residuales

Los vecinos aseguran que ya no pueden vivir “nadando en cloacas”, ya que estas salen a borbotones en plena calle y a pesar de que han hecho las respectivas denuncias en reiteradas oportunidades, continúan sin recibir respuestas.

COLAPSO DE CLOACAS

En este sentido, la señora Anubis Yépez afirmó que las aguas limpias se unen con las cloacas desbordadas y recorren las calles de su comunidad y que ya acudieron incluso a la Alcaldía sin obtener respuesta alguna.

“Ya nosotros no podemos ni siquiera estar en la casa porque el olor se queda encerrado, y ya tenemos un año y medio con este problema y esto es horroroso, porque los baños están colapsados, no podemos bañarnos dentro del baño porque las cloacas están demasiado colapsadas y nadie hace nada”, relató Yépez.

Las cloacas también se adueñaron de varias casas del sector

Esta vecina acotó que en varias oportunidades han visto personas de la Alcaldía en el lugar, pero luego de tomar unas cuantas fotos se retiran y nadie dice nada y por lo tanto exigen una solución. “hay un brote de cloacas justo frente a una de las casas y ya eso tiene años y nadie ha podido hacer nada, en la otra esquina se estanca toda esa agua putrefacta y ya no hay paso por ahí”, señaló.

Por su parte, Meivi Escalona añadió que la situación se está saliendo de control, ya que está afectando a una escuela que está ubicada a media cuadra, ya que los niños deben pasar diariamente por el lugar donde están estancadas las aguas residuales.

“Además esto nos está afectando nuestra salud, sin contar que cuando llueve también se nos inundan las casas y perdemos los enseres. Necesitamos que nos ayuden, con seriedad, porque ya no aguantamos más, hay personas que se han resbalado en esa agua sucia, pero nadie ha atendido esta denuncia”, precisó Escalona.

GRAN CONTAMINACIÓN

Además de esto, María Chinchilla aseveró que esta contaminación le ha traído muchos problemas de salud y que en la actualidad tiene una enfermedad en la piel, producto del contacto directo con la cloaca.

“Mi casa se inundó ya de aguas de cloaca, por eso me tuve que mudar a casa de un familiar, pero tengo que darle vueltas a mi vivienda y a mis mascotas que están ahí, pero es imposible entrar sin caminar entre las aguas residuales”, comentó Chinchilla.

“Yo tengo mi casa llena de agua y aunque he ido a la Alcaldía, no han venido, sino que me prestaron una bomba y yo misma saqué el agua, pero el problema continúa y de nuevo no puedo permanecer en mi hogar”, dijo.

PIDEN SOLUCIONES

Otro de los casos es el de la señora Rosa de Lavilla, quien solicita ayuda para solucionar el problema con las aguas negras que se desbordan cuando llueve, causando inundaciones en su calle y por lo tanto dentro de su casa, situación que ha causado daños a sus propiedades y han afectado la salud de ella y de sus hijos que padecen de asma.

También te puede interesar: Escuela “Dr. Rafael Pérez” recibió su cariñito por parte de la municipalidad

“Cuando llueve a mí me llega el agua a la cintura y ya he perdido varias veces mis enseres; también soy asmática al igual que mis hijos y no tengo para las medicinas, por favor alcalde necesitamos ayuda, toda la comunidad lo está pidiendo”, finalizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MV