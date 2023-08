Yulimar Rojas competirá en la Liga de Diamante de Zúrich

Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo de salto triple, estrenará su última corona, lograda hace apenas tres días en Budapest, en la prueba de la Liga de Diamante de Zúrich (Suiza) el 31 de agosto. En ella buscará su tercera victoria de la temporada en el circuito.

Yulimar sufrió como nunca antes para ganar la final del Mundial de Budapest. Se llevó el oro con un salto de 15.08 metros en su último intento tras estar todo el concurso fuera de las medallas, algo poco habitual en ella, que desde 2017 se sube a lo más alto de todos los podios de las grandes competiciones internacionales que disputa.

La venezolana, plusmarquista mundial de triple salto al aire libre con 15.74 metros, volverá a verse las caras en Zúrich con sus dos acompañantes en el podio de Budapest, la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, que fue plata, y la cubana Leyanis Pérez Hernández, bronce, que participará junto a su compatriota Liadagmis Povea.

Yulimar Rojas, la guerrera

La caraquela, hace algunos días, destacó tras su éxito en Budapest que «siempre es una guerrera que nunca se rinde», como demostró en la final donde estuvo contra las cuerdas y donde logró el oro en su último intento.

«Todavía no me lo creo. Son cuatro veces, son cuatro títulos de campeona del mundo. Se dice fácil, pero es algo que lleva mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio«, destacó tras su victoria, envuelta en una bandera de Venezuela y con una enorme sonrisa tras el enorme sufrimiento vivido en la final.

Hasta el sexto y último salto, Rojas estaba virtualmente fuera de las medallas. Allí voló a 15,08 metros, lo que le llevó de la octava a la primera posición y le permitió poco después colgarse la medalla de oro.

«Nunca me he dado por vencida, siempre soy una guerrera. Ganar hoy era un objetivo muy grande para mí. No lo he logrado como quería, no he quedado satisfecha del todo con la marca, pero solo el hecho de poder revalidar y poder hacerlo de la forma que lo hice, en el último salto, ya me hace muy feliz«, indicó.

