Solicitan ayuda para abuelo en situación crítica por su incapacidad física

El señor Eleazar Galindo, residente del municipio Diego Ibarra, estado Carabobo, se encuentra en una situación crítica debido a su incapacidad física, lo que lo limita a trabajar, por lo que se encuentra solicitando ayuda de las autoridades para poder sobrellevar su situación.

“Tengo más de 15 años en silla de ruedas, yo vivo en el barrio La Fajina con unas sobrinas. Mi situación es algo crítica, no puedo trabajar y tengo que depender de mi mismo”, declaró.

De igual modo, señaló que aunque ha solicitado la ayuda necesaria a las diversas instituciones del Estado, ninguna ha dado respuesta a sus necesidades, por lo que optó por buscar una ayuda entre la comunidad.

“Las personas me ayudan con algo, yo resuelvo mi día a día así. Si me quedo en la casa me muero de hambre y no es la idea, aunque no puedo caminar, aún tengo buenas mis manos para hacer algo”, aseveró.

Franklin Aguilar, vecino de la comunidad, explicó que han tratado de buscar la ayuda a través de las instituciones, pero hasta el momento nadie ha acudido a la solicitud.

“La comunidad es quien lo ayuda, algunos vecinos nos hemos reunido para tratar de buscar una solución a la situación del señor Eleazar. Hemos metido cartas en todos lados pero nadie responde, realmente él necesita una mano amiga, está pasando una situación difícil, es de la tercera edad y tiene derecho a una vida digna”, recordó.

Para finalizar, Aguilar espera de la buena fe de las autoridades, así como de la ciudadanía para brindarle el apoyo necesario al señor Eleazar, el cual se encuentra esperanzado en tener una mejor calidad de vida.

