Aumento del pasaje urbano no está avalado por los usuarios

El tema del aumento del pasaje urbano ha cobrado mucha fuerza en los últimos días. Los transportistas aseguran que las tarifas actuales no alcanzan para cubrir los gastos operativos de las unidades y muchos menos para mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias.

Los usuarios no están de acuerdo con el aumento del pasaje urbano en estos momentos

Mientras eso ocurre, las autoridades de transporte terrestre afirman que el tabulador de cobro del servicio urbano cambiará cuando sea necesario, y que por el momento no se aprueba ningún incremento del pasaje.

Todo esto pasa y el punto más noble de este asunto, los usuarios o pasajeros, están como en el limbo, entre la espada y la pared, con la incertidumbre que al abordar una unidad, le cobran con incremento.

El joven José Méndez manifestó que ha escuchado sobre el debate del aumento, pero hasta los momentos sigue cancelando “normal”. “Ahora bien, aquí hablan de incremento y nadie me ha preguntado a mí, si tengo la posibilidad de pagar el pasaje con el nuevo valor. Hacen las cosas y no se consulta”, resaltó.

El muchacho indicó que la parte más débil del hilo es la más afectada desde todos los puntos de vista. “Nadie, pero nadie piensa en el pueblo. Uno está claro que las cosas, en estos casos los repuestos, están caros, por el vaivén del dólar, pero quién pregunta si trabajo o no. Quién pregunta si tengo dinero para pagar”, puntualizó.

Isabel Viloria, es de las personas que consideran que el aumento del pasaje urbano no se puede dar sin tomar en cuenta la situación actual del país. “Todos pasamos por la difícil situación económica, todos sin excepción. Pero no puede ser, que se tomen decisiones arbitrarias, que afectan directamente al pueblo”, acotó.

Nos colocamos en los zapatos de los transportistas, pero quién se coloca en los nuestros, precisó la dama, quien dijo que diariamente gasta hasta Bs. 50 en pasaje, ida y vuelta. “Cómo se puede vivir así, es decir, para pagar comida, servicios, vestido”, comentó.

“Se tienen que colocar la mano en el corazón para tomar ese tipo de decisiones. Entendemos que hay necesidades, que los conductores tienen familia y tienen que velar por ellas, pero los incrementos tienen que ajustarse a las condiciones actuales, donde ninguno nos veamos tan afectados”, recalcó Viloria.

Por su parte Junior Guillén fue enfático en su posición al ser consultado sobre el incremento del pasaje urbano. “Yo no he autorizado aumentos en esas tarifas, no me han preguntado, no les he dado el visto bueno. Ellos dirán, éste qué se ha creído, y no me creo, soy un ciudadano que respeto y lo hago para que me respeten. Considero deben revisar muy bien las circunstancias para tomar esas medidas, porque realmente nos golpearán fuerte si lo hacen en estos instantes”, explicó.

Guillén expuso que de ser una realidad ese aumento del pasaje, en diciembre, los usuarios, estarán expuestos a otros. “Es un tema de nunca acabar y somos los más perjudicados”, finalizó el ciudadano.

HBRI. | elsiglo

MV