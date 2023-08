Consumidores afectados por falta de vuelto en los comercios

Los consumidores se encuentran en una situación difícil al momento de cancelar sus compras en el centro de Maracay, ya que los negocios no tienen la capacidad de dar vuelto, ni en divisas ni en bolívares.

Los usuarios manifestaron su preocupación ante la falta de efectivo

Esta situación ha generado molestia y preocupación entre los usuarios, quienes ven afectada su capacidad de compra, mientras se las ingenian en la búsqueda de alternativas para poder llevar el producto a sus hogares.

Los comerciantes, por su parte, aseguran que la falta de billetes en circulación es uno de los principales problemas que enfrentan. Además, muchos no cuentan con la capacidad para recibir pagos electrónicos debido a las fallas en el servicio de internet y la falta de equipos adecuados.

Ante la problemática, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen medidas y solucionen a corto plazo a este problema, de manera que se garantice el acceso a bienes y servicios a toda la población.

NO HAY VUELTO EN DIVISAS

Margarita Verastegui

Oriana Mota, encuestada, expresó su preocupación ante la imposibilidad de pagar en divisas debido a que los negocios no tienen disponibilidad.

En tal sentido, Mota señaló que la situación se ha vuelto recurrente y en ocasiones se ve obligada a comprar más de lo que necesita para poder recibir el vuelto, así sea en bolívares.

“Uno va a comprar con divisas y no tienen vuelto, nos toca llevarnos algo más para poder completar. Esto es muy seguido y si pagas en divisas, de paso que te quitan un porcentaje, te quieren dar vuelto en moneda nacional, muy por debajo de la tasa actual”, condenó.

Además, destacó que esta problemática no solo afecta a los usuarios, sino también a los comerciantes, quienes pierden ventas al no poder dar cambio a sus clientes.

“EN BOLÍVARES SE GASTA MENOS”

Por su parte, Margarita Verastegui aseguró que si cancela en bolívares gasta menos, sin embargo, mayormente paga sus compras en divisas ya que el efectivo nacional es difícil de obtenerlo.

“El bolívar quedó enterrado. A mí en lo personal se me hace difícil obtener efectivo. Si voy al negocio y me toca pagar con divisas es un proceso porque no tienen cambio, y si es por punto o pago móvil también es un proceso por la señal, todo es un problema”, lamentó.

No obstante, espera que el Gobierno tome cartas en el asunto y genere mecanismos que faciliten la transacción de los comercios, ya que como usuarios necesitan hacer sus compras como es habitual.

ME DA LO MISMO, IGUAL TODO CARO

Manuelis Duno

Manuelis Duno expresó su opinión sobre la situación, indicando que tanto el pago en bolívares como en divisas resulta costoso para el bolsillo de los ciudadanos.

“Los mismos comerciantes nos dicen que si pagamos en divisas nos hacen ofertas, ya que no quieren en bolívar. Pero a mí me da igual pagar como sea, lo importante es llevarme el producto, por eso trato de llevar lo justo para no estar dando carreras con el vuelto”, enfatizó.

Finalmente, Duno acotó que esta realidad la viven día por día, por lo que instó a las autoridades a buscar soluciones para así salir de las crisis económica que atraviesa el país.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MV