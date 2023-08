Calles de la urbanización Bolívar Sur cundidas de “Troneras”

La vialidad de la urbanización Bolívar Sur, de La Victoria, municipio Ribas, en la actualidad se encuentra en deplorables condiciones; sus calles y caminerías están llenas de huecos de todos los tamaños, así lo afirmaron sus habitantes, quienes diariamente deben sobrellevar esta situación, para poder dirigirse a sus lugares de trabajos y sitios donde hacen sus diligencias.

Las troneras hacen imposible el tránsito

Los denunciantes explicaron, que una de las calles más afectadas son la Mis Amores y la Caracas, pues las mismas muestran con sólo un recorrido el franco estado de deterioro al que están sometidas; con fallas en el asfaltado y por consiguiente mega troneras, a causa de las ausencias de jornadas de mantenimiento.

Condiciones deplorables

Melissa Graterol comentó: “Estas son calles céntricas muy antiguas y parte del centro del municipio y ya ni podemos caminar en paz. Los conductores sean de vehículos pequeños o camiones se meten a todo riesgo. Es un inconveniente que hemos visto venir como una premonición, porque es que aquí poco hacen caso y por consecuencia tenemos estas calles así llena de huecos, que no les hacen mantenimiento desde el año de la pera, digo yo”.

La calle Caracas también es víctima de la dejadez

Del mismo modo, Carlos Martínez destacó: “Estas calles se conectan y ambas están horribles, no se puede pasar por ahí sin echar un frenazo. Vivimos de verdad que en la desidia, cuando no es una cosa es otra. Es un sufrimiento lo que padecemos, no tenemos calles dignas, el camión recolector de desechos pasa cuando quiere, como que se olvidó de esta zona y no obstante vivimos en un solo cráter”.

Tras este escenario poco alentador, los ciudadanos exhortan a las autoridades locales a implementar jornadas de pavimentado, para mejorar el estado de las vías y así elevar su nivel de vida, el cual se está viendo afectado de manera directa.

Los desechos están esparcidos en las aceras

“Hemos visto como están rescatando las calles de varios sectores con sus bombillitos, pero por aquí pasaron alumbraron y como que no cayeron ni en un hueco. Es momento de que nos tomen en cuenta. Le recordamos a los entes que Ribas no es sólo las avenidas principales. Felicitamos por todo lo que están consiguiendo de verdad con el embellecimiento de la ciudad, pero acuérdense que hoy más necesidades, deben caminar un poquito”, puntualizó Rommel Ramos.

