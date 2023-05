Linarenses están preparados para enfrentar la ola de calor

La ola de calor que se han registrado en los últimos días en el país han encendido las alarmas, tanto de las autoridades como de la población más vulnerable de los riesgos a la salud que estos “calorones” implican.

En este sentido, los expertos han exhortado a la población a evitar salir cuando los rayos solares están en su máximo esplendor y mantenerse hidratados constantemente.

Estas recomendaciones están presentes en los habitantes del municipio Francisco Linares Alcántara, quienes afirmaron que el sofocante calor también ha limitado toda su cotidianidad.

Ante ola de calor se mantienen hidratados

Daisy Rodríguez, quien habita en el sector Los Jabillos de la mencionada localidad, comentó que trata siempre de mantenerse hidratada para poder aguantar la ola de calor que se avecina. “Estamos tomando más agüita, estar en la sombra, fuera de la casa bajo una mata”, comentó.

La vecina agregó que cuando se va la energía eléctrica es peor la situación, donde debe aguantar el calor hasta que llegue el servicio. “Y bueno cuando hay luz muchas personas cuentan con el ventilador y los que tienen aire, sino aguantar un poco más”, dijo.

Rodríguez comentó que a sus hijos los pone a beber agua a cada rato para que se mantengan hidratados, y cuando la sensación térmica es aún más elevada, los refresca con un baño de agua fría.

Asimismo, la ciudadana afirmó que estas recomendaciones las aprendió de manera empírica, asegurando que es lo más lógico que se puede hacer en esta temporadas de verano.

Cambio Climático

Por su parte, Gilberto González acompañado de su compañera de vida, comentó que estas altas temperaturas, son debido al cambio climático que atraviesa el mundo. “Es feo toda esta situación, y cuando no hay luz es peor la situación”, enfatizó.

No obstante, el ciudadano con amplia experiencia, aseguró que ya sabe como afrontar este sofocante calor que se pronostica que se extienda hasta mediados de este mes.

“Nos mantenemos hidratados tomando agua con limón, un refresco, agua fría y comer ligero”, explicó González.

Por otra parte, los comerciantes ambulantes que ofrecen bebidas en diversas presentaciones, aseguran que a pesar de las altas temperaturas, esta no ha sido favorable para el negocio.

Bajan las ventas

En este contexto, José Barreto, vendedor de tizanas que hace vida en el centro de Santa Rita, comentó que ni el calor ha aportado para mejorar las ventas de este nutritivo e hidratante producto. “Ha perjudicado porque la gente como no quiere salir a la calle, entonces al no salir la gente no tenemos ventas”, aclaró.

Barreto comentó que anteriormente compraba más productos para hacer sus tizanas, pero ahora se ve obligado a comprar menos materia prima debido a las bajas ventas. “Estaba hablando con un amigo y le comentaba que normalmente comprábamos cuatro cestas de cambur, y ahora compramos una a la semana. Así han bajado las ventas”, puntualizó.

El tizanero comentó que ya después del mediodía, la gente se queda en sus hogares, haciendo énfasis de que las altas temperaturas son seriamente perjudiciales para los linarenses. “Al mediodía la gente prefieren quedarse en sus casas”, concluyó.

Recomendaciones

Procure no exponerse al sol por mucho tiempo

Tenga sombrilla y camine por la sombra

En casa procure estar con ventilador o en aire acondicionado

Si no hay energía eléctrica puede salir a refrescarse

Manténgase hidratado bebiendo agua

Evitar comidas muy grasosas e ingerir bebidas con alta cantidad de azúcar

Si tiene use bloqueador solar

Los adultos mayores deben evitar salir entre las 11:00 am y 5:00 pm.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA