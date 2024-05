La selección de fútbol femenina sub-20 arribó al país, luego de su participación en el sudamericano de la categoría celebrado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

«Un sueño hecho realidad»

Las dirigidas por Pamela Conti lograron una destacada participación en el certamen, logrando su clasificación al Mundial después de igualar 2-2 en su último encuentro ante la selección de Argentina.



Tras su llegada al país, las jugadoras del combinado nacional fueron recibidas por el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, quien durante una ceremonia agradeció a la entrenadora italiana por su gran labor al frente de la selección. «Eres una de las que más merece esto», dijo.



Por su parte, Conti catalogó lo alcanzado como «un sueño hecho realidad» y agradeció el apoyo de las personas. «Cuando quise tirar la toalla, hubo gente que me dijo que no hiciera. Me siento más unida a este país», destacó.

La selección Vinotinto alcanzó su segunda clasificación al Mundial de la categoría, luego de haber participado en la edición celebrada en Papua Nueva Guinea en 2016.



Venezuela tendrá la oportunidad de demostrar su talento y competir contra los mejores equipos del mundo en su categoría. Será un emocionante desafío lleno de oportunidades para seguir fortaleciendo y consolidando el fútbol femenino en el país.