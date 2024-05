Se celebra el Día de la Madre en Venezuela este domingo 12 de mayo y con ello se eleva una gran cantidad de sentires y deseos en pro de enaltecer y conmemorar la loable labor maternal de aquellas mujeres que no sólo dan la vida, sino además esperanza, alegría y brindan apoyo incondicional a todo el que la rodea.

Unión familiar, amor y reconocimiento es lo que desean las madres

Ante este cuadro de celebración, son muchos los que honran de manera especial a estas damas, quienes día a día dan lo mejor de sí, para no sólo sacar su familia adelante, sino luchar por su bienestar, desde cada una de sus trincheras, donde el límite no existe.



Por ende, es habitual ver como en el marco de esta fecha, las personas hacen lo necesario para dar un detalle, un obsequio que esté lleno de amor y que represente sólo una pequeña parte de todo lo que esa mujer, en mayúsculas, da por los suyos.

A la luz de esta conmemoración, realizamos un recorrido por las principales calles y avenidas del eje Este del estado Aragua para conocer de primera mano qué es lo que las madres desean en su día, coincidiendo en la petición de que el mejor regalo es ver la unidad familiar.

UNIDAD

Danyerlin García, madre de dos pequeños y docente, expresó que no existe mayor deseo que estar en unidad con su familia, que la alegría de sus afectos y además el buen desempeño de cada uno de ellos.



“Más que un regalo de ropa, calzado o artículo, yo quiero unidad, que las madres tengamos un día donde nos sintamos plenas, pero en el marco del amor. Nosotras no pedimos más que la mesa llena, que no falte nadie y que los que se tuvieron que ir a otras latitudes vuelvan. Eso es lo que queremos”.



Asimismo, García señaló que además desea que el mundo se fortalezca en los valores y que todas las madres sean valoradas, que exista la reinvención y el perdón.



“Se sabe que hay madres que cometen errores, pero es un día para también reflexionar y agradecer por esa mujer que dio vida y valorarla, no es necesario un regalo costoso, con un abrazo sentido, un beso y un te amo, todo lo demás es innecesario para nosotras que trabajamos desde el corazón no sólo por nuestros hijos, sino por toda la familia y allegados, porque uno es madre siempre”.

REGALO CON AMOR

Por su parte, Beatriz Alcalá e Isis Roche, cocineras, explicaron que el detalle más importante para regalar a mamá en su día es el afecto, el cariño, la tolerancia y el respeto, pues sin esos valores no existe una familia y todas las madres son agradecidas y bien recompensadas cuando ven sus bases familiares sólidas.



“Pedir regalos materiales claro que queremos, como no; pero lo esencial es el amor, el cariño que nos dan los seres que queremos y el reconocimiento que merecemos, una blusa, un pantalón, unos zapatos los podemos recibir, pero el cariño lo valoramos más, el gesto nos hace grande. Todo esto sin dejar a un lado la unión familiar, que los hijos que se fueron a otros países vuelvan y que la prosperidad llegue a todos los hogares”.



En resumidas cuentas, las madres de esta parte de la región aragüeña quieren que este domingo y siempre, todos den un regalo que salga del corazón y que se transmita a través de los gestos y el sentimiento.

DANIEL MELLADO | elsiglo

