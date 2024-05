Aragüeños celebraron 29 años de la apertura del santoral venezolano

Han pasado 29 años desde que la Madre María de San José se convirtió en la primera beata venezolana y es por esto que la comunidad católica de Maracay se congregó en su santuario para celebrar esta fecha.

Aragüeños celebraron 29 años dela apertura del santoral venezolano

La eucaristía, que fue el punto culminante de una semana dedicada a honrar la vida y obra de la Madre María de San José, comenzó a las 10:00 de la mañana y estuvo presidida por monseñor Enrique Parravano, párroco de Maracay.

La beatificación de la Madre María de San José fue un momento histórico para la Iglesia Católica en Venezuela y un motivo de inspiración para todos los fieles. Su vida dedicada al servicio, su amor incondicional hacia los más necesitados y su profunda fe, son ejemplos que continúan guiando a miles de personas en su camino espiritual.

Durante la misa, monseñor Enrique Parravano destacó la importancia de esta fecha para todos los aragüeños. «Disponemos celebrar esta santa eucaristía en la memoria de la beata María de San José para toda Venezuela, pero para nosotros en Aragua es la fiesta de la Madre, donde cantamos la santidad de una mujer que como Jesús pasó por el mundo haciendo el bien», dijo.



La celebración contó con la participación de fieles católicos, quienes se unieron en oración y agradecimiento por los milagros concedidos y por el legado de servicio que ha dejado la beata.

PRIMERA BEATA

La hermana Graciela Molina, Agustina Recoleta del Corazón de Jesús, hija espiritual de la beata María de San José y vicepostuladora de su causa de canonización, aseguró que este día se celebró «la apertura del santoral venezolano», ya que la beata fue la primera mujer en llegar al honor de los altares.



«Hoy recordamos que hace 29 años en la plaza San Pedro de Roma giraban y se enarbolaban miles de banderitas de Venezuela para celebrar una santidad que hoy también da frutos con cuatro beatos que nos invitan a vivir en ese amor a Dios», expresó la hermana.



Asimismo, afirmó que es un día de júbilo para el país, pero sobre todo para los aragüeños, ya que desde Choroní «ha salido una luz para Venezuela» y que así como en sus tiempos, María de San José veló por los enfermos, niños, ancianos, indigentes «hoy sigue velando por nuestras necesidades, ya que seguimos contando con su intercesión».



En tal sentido, destacó que aunque toda su vida fue un gran mensaje, hay una frase icónica que quiso resaltar: «Los desechados de todos, los que nadie quiere recibir, esos son los maestros».



«Ella nos invita a dar desde lo poquito que tenemos y no es sólo lo material, a veces es una palabra, un apoyo o estar para escuchar a otro, porque todos tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios», precisó.

CAUSA DE CANONIZACIÓN

Sobre la causa de canonización, la hermana explicó que ésta se inició en el año 1983 con la apertura en Maracay de ese momento histórico que la convirtió en «sierva de Dios».



Luego, en 1992, su santidad Juan Pablo II la declara «heroica» y toma el título de «venerable» y luego en mayo con la ceremonia en Roma fue declarada «beata» y ahora se requiere de un nuevo milagro que una vez aprobado por el Vaticano, ella podrá tener el título de santa María de San José.



«Los cuatro beatos venezolanos tienen sus causas abiertas y el cardenal Baltazar Porras ha estado muy diligente con eso y su mensaje ha sido que trabajemos de la mano, hermanados, uniendo esfuerzos por nuestros beatos, promoviendo sus vidas para que a muchas personas llegue ese ejemplo y sigan orando para obtener ese milagro que necesitamos y poder venerarla en el mundo entero como santa María de San José», precisó la religiosa.

CUERPO INCORRUPTO

Recientemente, muchos maracayeros han expresado su preocupación ya que el santuario de la Madre María permanece muchas horas sin electricidad y creen que esto podría traer como consecuencia que sus restos mortales sufran algún daño, a lo que la hermana Agustina Recoleta desmintió tal teoría.



«El cuerpo de la Madre María de San José es incorrupto y es Dios quien ha querido mantenerlo así, tomando en cuenta además que fue exhumado 27 años después de estar enterrada en la capilla del asilo», comentó.



En tal sentido, detalló que en el proceso de exhumación estaban allí distintos especialistas, desde su médico de cabecera hasta patólogos, forenses y todo un equipo tanto civil como de la iglesia católica y todos afirmaron que estaba en estado «purísimo», en el que no había ni siquiera mal olor, aún cuando en su cuerpo están incluso sus órganos.



«Lo que no hay es fluidos líquidos, porque en su cuerpo ocurrieron dos procesos, uno llamado ‘momificación’ y otro llamado ‘saponificación’ y hasta el sol de hoy ese cuerpo permanece intacto y no ha sufrido ningún daño», explicó con detalles Molina.



Sin embargo, para el año 2014 se le aplicó un tratamiento de conservación, el segundo que se le hacía, «porque los médicos decían que una vez que ella sale de ese ambiente santo que tuvo durante 27 años, ahora nosotros podemos dañar su reliquia».



En este orden de ideas, la religiosa señaló que este procedimiento se aplica a todos los santos incorruptos de la iglesia universal. «Luego del último tratamiento, los médicos estiman que es suficiente para 70 años más, en los que incluso, no es necesario renovarlo, entonces su cuerpo no está en riesgo», añadió.

«Su cuerpo es una obra de Dios que fue quien quiso tenerla así. Ella incluso tuvo tres días de velorio y no se le practicó ningún tratamiento de embalsamamiento, ni de formol y para el momento de la exhumación, hasta las hojas de las azucenas que tenía en sus manos se conservaban verdes», continuó diciendo.



Finalmente, la hermana agustina recoleta apreció la preocupación de los feligreses y de los ciudadanos por la reliquia de la beata, sin embargo, los instó a permanecer en fe y a creer en lo que Dios ha hecho.



Asimismo, manifestó que en efecto, las fallas eléctricas generan malestar en la feligresía ya que este es un recinto que no tiene ventilación y albergar a unas 700 personas.

FELIGRESÍA

El agradecimiento por los favores concedidos se hizo notar entre la feligresía presente en esta eucaristía, como en el caso de Teresa González, quien relató ante las cámaras de elsigloTV como recibió un milagro gracias a la intercesión de la primera beata venezolana.



«Ella me concedió un milagro, justamente el día de su beatificación. Yo no podía caminar y ese día pude estar de pie toda la beatificación y de ahí me fui caminando para mí casa, por eso siempre le agradezco a ella y a nuestro Señor Jesucristo por tanto amor y ese milagro que me cambió la vida», contó con lágrimas en sus ojos, minutos antes de iniciar la misa.

Asimismo, Andrea Olavarrieta participó de esta eucaristía por ser testigo de uno de los grandes legados de servicio de la Madre María, ya que es una de las cuidadoras del ancianato de las hermanas agustinas recoletas del Corazón de Jesús, ubicado en El Limón, municipio MBI.



«Vine en compañía de las abuelas del ancianato, ya para nosotros es una tradición estar aquí todos los años, la experiencia es maravillosa, siempre venimos aquí y encontramos mucha paz», precisó.



Por otra parte, un familiar de una de las ancianas que estaba allí presente y quien no reveló su identidad, comentó que desde hace nueve años, su tía está en el mencionado recinto, por lo tanto, dio fe del trabajo que allí se realiza. «La labor que se hace allí no se puede expresar con palabras, porque va más allá del corazón, he visto como el amor genuino logra inclusive salvar vidas», dijo.



Sin embargo, aprovechó la oportunidad para hacerles un llamado a los entes gubernamentales para que colaboren con insumos y materiales de construcción para que las hermanas puedan seguir trabajando con las abuelas. «Hay varias que están en cama y necesitan insumos, esta es una población que está necesitada de ayuda y aunque el amor lo puede todo, también se necesita ese aporte», precisó.



Finalmente, Roselina Rosales, presidenta del Colegio de Relacionistas de Venezuela, seccional Aragua, también estuvo presente para esta celebración. «Es una misa motivadora, para renovar nuestra fe, nuestra esperanza y que nos llena también de orgullo, porque en Aragua tenemos una beata que nos ha llenado de milagros; además somos colaboradoras del colegio, así que quisimos estar aquí y acompañarlos», puntualizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

