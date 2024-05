Luego del aumento integral que dio el Presidente de la República el pasado 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador, muchas personas pertenecientes al sector administrativo, docente y obrero y distintos rubros, expresaron su descontento con respecto a lo que ellos denominaron como «bonificación del salario».

Sector educativo rechaza la «bonificación del salario»

El sindicato del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, Luis Fermín (UPEL), también se unieron a esta negativa de las que son parte los gremios y trabajadores del estado Aragua, con la premisa de que «bono no es salario», según expresaron.

También te puede interesar: UNICENTRO: Cerebro Feliz! Nutriendo el amor materno

Asimismo, Ginette Serrano, directora decana del Instituto, manifestó que esperaban que el aumento fuera desde otro aspecto, es decir, que fuera un aumento del salario mínimo, de modo que incidiera en las prestaciones sociales y demás beneficios de ley.

«Realmente es un aumento muy por debajo de lo que se esperaba, porque había muchas expectativas por parte de nuestros trabajadores y que el aumento, lo que se esperaba era que no fuese con bonos, sino que fuese en el sueldo», expresó Ginette Serrano, directora del Instituto.

Asimismo, agregó que dicho incremento «difícilmente» alcanza para cubrir las necesidades básicas de cualquier persona, sobre todo del personal docente y del sector educativo, ya que muchos no tienen vehículo para trasladarse y deben tomar hasta cuatro autobuses diarios para llegar al recinto educativo.



Además de esto, mencionaron que es difícil mantener un hogar con estos salarios, haciendo hincapié en que sino trabaja sólo una persona en la familia, no se puede subsistir. Aunado a esto, es válido mencionar que la situación se vuelve cuesta arriba, ya que la mayoría del personal no tiene vehículo para trasladarse, por lo que tienen que tomar hasta cuatro autobuses diarios para poder llegar a los recintos educativos.

EL SALARIO NO BENEFICIA

De este modo, con este modelo salarial no poseen ningún beneficio, ya que el aumento va directamente al Bono de Guerra y no al salario, por lo que no incide en las vacaciones, liquidaciones, etc. Además, extendieron sus quejas hacia la falta de demás complementos que debería tener un profesor universitario, como seguro médico.



Incluso, comentaron que parte del personal administrativo como secretarias, cobran solamente 100 bolívares, lo que no equivale ni siquiera a 10 dólares, según explicaron los representantes del Instituto y del sindicato.



«El bono no es salario, el salario quedó igual, no hubo aumento realmente. El Estado no quiere que tengamos calidad de vida y por consiguiente, pues nosotros, unidos aquí, entre todos los gremios, estamos en contra de toda esta decisión que expresó el Presidente de la República a los efectos de denigrarnos más como ser humano, como personal administrativo, docentes y obreros y como trabajadores de Venezuela», recalcó Marjorie Ríos, representante del Sindicato Administrativo del Instituto.



También explicaron que para poder seguir manteniendo activa la educación del país, muchos profesores y maestros han optado por tener emprendimientos que les ayuden a «rebuscarse» con el dinero que les hace falta para poder mantener a sus familias, trabajando por «amor al arte».



Puntualizó además, que el personal docente que no posee un emprendimiento, no puede mantener una buena calidad de vida, ya que depende enteramente del salario que le ofrece el estado.



Tomando en cuenta que el sector educativo es uno de los más importantes en el desarrollo de un país, siendo los que forman a los profesionales; ellos consideraron que han sido el sector más golpeado por esta situación económica y pidieron a las autoridades nacionales «reivindicar» el salario y volver a darles el valor que el personal de las instituciones educativas se merecen.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

fotos | HUGO PATRIZ (pasante)

AD