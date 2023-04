Desde hace 15 semanas, los docentes, así como el personal obrero y administrativo del sector educativo venezolano, iniciaron un cronograma de protestas y acciones de calle para exigir al Estado, en las que continúan exigiendo sus reivindicaciones laborales; sin embargo, esta lucha que hasta ahora no logra su objetivo principal que es un salario digno sustentado en el artículo 91 de la Constitución, ha ocasionado una incertidumbre en cuanto a la posibilidad de que los estudiantes puedan perder el año escolar.

Josefina Gallardo

En este sentido, el equipo reporteril del diario elsiglo recorrió el centro de la ciudad de Maracay para conocer qué piensan los representantes y ciudadanos en general al respecto, no sólo tratándose de la perdida del año escolar, sino otros puntos como las expectativas de aumento de salario para el Primero de Mayo, como es tradición en Venezuela y cómo debería ser distribuido el dinero que se recupere de la trama de corrupción.

Respaldo a los docentes

En su mayoría, los representantes y ciudadanos, expresaron su respaldo a los docentes que luchan por mejores condiciones laborales, ya que prefieren perder un año escolar si de esto depende que exista una mejoría en el sistema educativo nacional.

Josefina Gallardo afirmó que su respaldo a la lucha docente y obrera es al 100%, ya que considera que “el Estado tiene como resolver, que no quieran hacerlo, ya es otra cosa”. Asimismo, expuso que el dinero que se recupere de la corrupción debe redireccionarse a la salud y la educación que son los sectores que a su juicio, están más necesitados de inversión.

Sueldo deprimente

Por su parte, José Álvarez, comentó que le parece una injusticia que un educador esté cobrando un sueldo tan “deprimente”, siendo estos los encargados de educar a las futuras generaciones. “Vemos algunos beneficios para los cuerpos de seguridad y para los trabajadores de PDVSA, pero por ningún lado vemos que tomen en cuenta a los médicos y a los docentes y eso me parece injusto”, señaló.

José Álvarez

Además de esto, el ciudadano con un nieto en edad escolar, afirma que prefiere que se pierda un año de estudios, pero que se logren los objetivos, ya que en las condiciones actuales, con los horarios mosaico o con clases semipresenciales, los jóvenes “no están aprendiendo nada, están estudiando por su cuenta y eso se debe a la mala gestión del Gobierno nacional que no ofrece condiciones dignas para el aprendizaje”.

Tenemos la esperanza que la situación mejore

“La misericordia de Dios es lo que nos ha mantenido firmes, porque si fuera por el Gobierno, ya esto se hubiera acabado; sin embargo, tenemos la esperanza de que la situación mejore y que los trabajadores públicos obtengan buenas respuestas en los próximos días”, puntualizó Álvarez.

En este sentido, Eucarys Guerrero, cree que esa respuesta positiva llegará el Primero de Mayo, fecha en la que espera que se anuncie un salario mínimo digno para todos los trabajadores. “A medida que los educadores metan presión, el gobierno se verá obligado a subir sueldo o a poner a quién sabe quién a dar clases y si eso llegara a pasar, no me gustaría que a mis hijos los educara personas que no son profesionales”, acotó.

Sin embargo, la ciudadana no cree que la situación llegue tan lejos ya que muchas instalaciones están implementando algunas estrategias como el horario mosaico para que de una forma u otra, no se pierda el año escolar.

También te puede interesar: Docentes tomaron el peaje de Tapa Tapa

En cuanto al dinero que se obtenga de la corrupción, Guerrero también opina que la salud y la educación deben estar en la lista de prioridades que los considera vitales para cualquier sociedad. “Me da indignación que sigan agarrando el dinero del pueblo y que el pueblo siga pasando necesidad”, comentó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | YASSÍN RODRÍGUEZ