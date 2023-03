Miguel Rojas declinó participar en el Clásico Mundial de Béisbol

Miguel Rojas anunció el jueves por la mañana que planea retirarse del Clásico Mundial de Béisbol (CMB), de acuerdo con un reporte de Jack A. Harris, reportero de Los Angeles Times.

Fue una decisión mutua entre el pelotero y el alto mando de los Dodgers, luego que se conociera que el campocorto titular Gavin Lux se desgarró el ligamento cruzado anterior derecho y se perderá toda la temporada.



Juan Toribio, periodista de MLB.com, detalló que Rojas se reunió con el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman, el gerente general Brandon Gomes y el mánager Dave Roberts el martes, y todas las partes involucradas decidieron que lo mejor para Rojas era retirarse del torneo y permanecer en el campamento con los Dodgers, en Glendale, Arizona.

Rojas se iba ausentar este fin de semana de las prácticas del club californiano para atender en West Palm Beach, Florida, a la concentración de Venezuela el 6 de marzo.

“Es una decisión que no me está resultando fácil”, comentó Rojas el jueves, según MLB.com. “Definitivamente el CMB, mi país y ser parte de ese equipo siempre han sido una prioridad para mí y algo que realmente valoro en mi carrera. Una de las mejores cosas que pude haber hecho en mi carrera, una experiencia como ninguna otra”.



Rojas, de 34 años de edad, llegó a Los Ángeles desde los Marlins de Miami, a cambio del jugador de cuadro de Ligas Menores estadounidense Jacob Amaya.



Con la selección de Venezuela iba a tener un rol utilitario, detrás de Andrés Giménez, quien se proyecta como el parador en corto regular. Hasta ahora, la Federación Venezolana de Béisbol no ha anunciado quién llenará la vacante del mirandino.



“Ya hablamos sobre lo malo que es para la organización tener a Lux lesionado de esa manera”, abundo Rojas. “Siento que alguien tiene que dar un paso al frente y hacerse cargo del puesto, ¿verdad? Así que me he estado preparando durante los últimos nueve años para jugar de campocorto todos los días. Para mí, eso no cambia. Me estoy preparando para jugar 162 juegos y lo que sea necesario para hacerlo, estaré listo”.



Lux emergió como un hombre clave, después de la partida de Trea Turner a los Filis de Filadelfia durante el invierno por el camino de la agencia libre.

Hernán Pérez será el sustituto de Miguel Rojas en la selección de Venezuela que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Luego de que el campocorto de los Dodgers de Los Ángeles desistiera de su participación, Pérez tomará el lugar del Rojas en el róster venezolano.

El utility tiene amplia experiencia en las Grandes Ligas, México y en varias zafras de la LVBP. Actualmente con los Cardenales de Lara, el criollo dejó una importante línea ofensiva que también lo llevó a ser refuerzo en la Serie del Caribe con los Leones del Caracas.



En el 2022, estuvo en la filial AAA de los Bravos de Atlanta, para luego disputar la Liga Mexicana de Beisbol con los Toros de Tijuana y participó en la pelota criolla con los pájaros rojos. En las tres pasantías, conectó un total de 17 vuelacercas con 82 carreras empujadas y 14 extrabases. Llega a la selección, para ocupar el rol desde la banca y ofrecer profundidad para el manager Omar López.

