Crece la emoción de los lectores del diario elsiglo

Faltan pocos días para que el Matutino de los Valles de Aragua diario elsiglo vuelva a premiar con emoción a sus fieles lectores y seguidores, rumbo a cumplirse medio siglo desde que este reconocido medio de comunicación abriera una ventana para la comunicación y la información en la Ciudad Jardín.

Nuestros fieles lectores no pierden la costumbre de los sorteos de elsiglo. elsiglo

Volviendo a los tradicionales concursos, los lectores se han sumado a esta actividad llenos de fe y confianza en la transparencia de este periódico. Para participar, decenas de maracayeros ya depositaron sus cupones en el biombo con la esperanza de que este 23 de febrero, puedan ser afortunados y recibir una moto 0 km.

Desde Mariara, estado Carabobo, llegaron participantes al edificio azul, como en el caso de Héctor Narváez, quien aseguró que desde hace muchos años participa en los concursos de elsiglo, por lo tanto depositó 50 cupones en el biombo, con la firmeza de que uno de ellos pueda ser el ganador.

“Tengo años participando en estos concursos y tengo mucha esperanza y fe de ganarme esa moto; yo siempre leo el periódico, ojalá salga mi cupón ese día”, comentó Narváez con mucho entusiasmo.

Lectores acompáñan la emocíon de diario elsiglo

Por su parte, Senaida Mejías llevó 30 cupones que con mucho esmero su suegro juntó con el sueño de ganarse este gran premio, así que desde el sector Santa Rosa, se dirigió al edificio azul cargada de emociones.

“Sigan comprando elsiglo y no pierdan la oportunidad de participar, porque cualquiera puede ser ganador, este es un concurso transparente, ya es una tradición en el estado Aragua y muchas personas dan testimonio de eso”, acotó Mejías.

En este sentido, José Ache se declaró un fiel lector, ya que no hay un día que no compre el periódico, siendo esto una tradición familiar que no piensa abandonar y por lo tanto insta a los más jóvenes a que continúen esos buenos hábitos.

“Espero ganarme esta moto, en esta oportunidad traje 30 ticket y seguiré trayendo porque yo compro elsiglo todos los días y desde Paraparal invitó a toda la población aragüeña a que participe”, añadió Ache.

Del mismo modo, este lector afirmó que esta moto sería una bendición para su vida, así que de ganar el primer premio, estaría muy agradecido con Dios por permitirle esa dicha; y así como él, muchos participantes sueñan con salir del edificio azul sobre una moto 0 km.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOSÉ ÁNGEL SÁEZ