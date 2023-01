Cineastas piden la recuperación de la Cinemateca

Desde hace aproximadamente 10 años ha estado cerrada la Cinemateca ubicada en el antiguo edificio de Corpoindustria de Maracay, actualmente sede de la Gobernación de Aragua, en virtud de lo cual los cineastas de la región insisten en la necesidad de recuperar este espacio cultural.

La Cinemateca se encuentra en la sede de la antigua Corpoindustria

Dicha postura es fijada por la Red Popular de Cine y Audiovisual del estado Aragua, quienes en el marco de los 126 años del Día Nacional de Cine en Venezuela, que se celebra hoy, afirmaron que lamentablemente no se escuchan voces que pidan la reapertura de esta sede fílmica.

“En algún momento fue icono para la proyección de películas venezolanas y de interés social”, dijeron a través de un comunicado.

Palabras reafirmadas por parte de Daniel “Hippie” Peña, reconocido cineasta y fotógrafo en el estado Aragua, quien explicó que estos espacios son de vital importancia para la proyección de films venezolanos.

“El problema que nosotros tenemos es grande, ya que la industria con la que competimos es la norteamericana, y las salas de cine que están en los centros comerciales son de una gran industria, entonces ellos nos meten el cine venezolano, si la película en los tres primeros días no llena la taquilla, te la sacan”, manifestó.

DEBEN CREAR CINES CLUBES

Además, tanto la Red Popular de Cine y Audiovisual del estado Aragua, como el destacado artista, coinciden que se deben crear cines clubes, pero existen pocos activos, buscando reactivar y crear otros en todo el territorio aragüeño.

Peña justificó que con estos espacios como la Cinemateca y los cines clubes, son propicios para la exhibición de las películas latinoamericanas y venezolanas, en especial los films que hacen los estudiantes de las universidades, que fueron 7 en el último semestre.

“Y de muy buena factura, tanto así que una de las películas grandes que va abrir la jornada del Día Nacional del Cine en el Teatro de la Ópera, es abriendo la muestra de cine en la tarde de dos estudiantes de la Unearte”, puntualizó.

El reconocido artista aragüeño dijo que ya en varios congresos de la red de cine, han luchado por la proyección de películas venezolanas en los cines clubes, y que dicho films tras su presentación en las cadenas de la industria, pasen a ellos.

“Para que sean exhibidas en las salas, pasen a las redes de cines del país, al cine club, y nosotros lo pasemos en las plazas”, agregó el también integrante de la red de cine aragüeño.

Daniel “Hippie” Peña, cineasta

Pero para esto, Peña precisó que debe existir una transformación de la Ley Nacional del Cine. “Que se meta una cláusula donde los cineastas, así no llene la sala, no las pasen a los cines clubes, no las pasen en las regiones para nosotros exhibirlas y mostrarlas en las comunidades para que la gente pueda verlas”, destacó.

DÍA DEL CINE

Es importante recordar que el cine venezolano se ha caracterizado desde sus inicios, en transmitir las realidades tanto buenas y malas de nuestra cotidianidad, y como dirían los especialistas en la materia, es la forma como el hombre se redescubre.

Y no es para menos, esto quedó plasmado en nuestro país un día como hoy, pero hace 126 años en el pasado, cuando se estrenó en el Teatro Baralt de la capital del estado Zulia, donde los audaces hermanos Trujillo Durán estrenaron la primera película registrada hasta la fecha “Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo”.

A partir de ese 28 de enero de 1897, los venezolanos marcaríamos el redescubrimiento de nosotros mismos, a través de los innumerables films que se han hecho desde entonces, destacando a Margot Benacerrat con “Araya” (1959) galardonada en el Duodécimo Festival de Cannes que se llevó a cabo a finales de la década de los cincuenta.

A Román Chalbaud con sus destacadas películas, entre ella su más aclamada “El Pez que Fuma”, Marcel Rasquin, con su film “Hermano” (2010), Mariana Rondón con su película (2013), Miguel Ferrari, quien llegó a los Premios Goya en el año 2014 con su largometraje “Azul y no tan Rosa”, entre muchos otros.

Y según los especialistas del séptimo arte, para hacer cine se debe ver cine. Por eso, los aragüeños involucrados en esta rama artística, aseveraron la necesidad de volverse a recuperar la Cinemateca en Maracay, para que el cine de la entidad, el venezolano y del mundo entero vuelva a resurgir.

Te recomendamos: Cineastas se preparan para celebrar el Día Nacional de Cine

Y para eso deben tener el respaldo de aquellos que estén en los cargos competentes en la materia, como por ejemplo de la Fundación Cinemateca Nacional.

LINO HIDALGO | elsiglo